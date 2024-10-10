Яхту Гарика Сукачева разблокировали в Нидерландах

Юрфирма BGP Litigation добилась разморозки яхты Гарика Сукачева в Нидерландах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яхта Гарика Сукачева, названная Pearly Bell 2, была разблокирована и покинула голландский порт Медемблик, где находилась с августа 2022 года. Как сообщают «Ведомости», судно вышло в Северное море в начале сентября и 5 октября пришвартовалось в порту турецкого курорта Тургутрейс.

Об этом также свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, которые подтверждают данный маршрут. После прибытия в Турцию яхта остается в водах поблизости, что подтверждают сервисы по отслеживанию морских судов. Это событие может означать, что судно готово к дальнейшим путешествиям и использованию по назначению.

Разблокировке яхты поспособствовала российская юридическая фирма BGP Litigation.



Судно было построено в 2021 году на верфи Contest Yachts, расположенной в Медемблике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, яхта Irina VU, арестованная в соответствии с санкциями против России, пропала с пристани в Хорватии, а задержанная в Барселоне яхта Valerie, якобы связанная с российским бизнесменом, пыталась покинуть порт после смены названия.

Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.