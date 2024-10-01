У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
На муфтия в Тюменской области напал мужчина с молотком
На муфтия в Тюменской области напал мужчина с молотком и слезоточивым газом
В Тюменской области неизвестный напал на председателя местного Духовного управления мусульман (ДУМ ТО) муфтия Зинната Садыкова в его кабинете, нападавший был вооружен молотком, его задержали.
Здоровью муфтия ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман региона, передает ТАСС.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Злоумышленник был задержан и в данный момент проводится расследование инцидента.
Отмечается, что в ходе нападения злоумышленник использовал молоток и слезоточивый газ.