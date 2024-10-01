В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.15 комментариев
Путин поручил разработать особый порядок банкротства для контрактников
Путин поручил правительству и ЦБ разработать внесудебное банкротство для контрактников
Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать особенности внесудебного банкротства для участвующих в СВО военнослужащих.
Глава государства поручил правительству и Центральному банку рассмотреть возможность установления особенностей для процедуры внесудебного банкротства военнослужащих-контрактников, принимающих участие в специальной военной операции, указано на сайте Кремля.
В частности, президент поручил разработать процедуру, которая будет учитывать специфику службы контрактников, участвующих в специальной военной операции. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Планируется, что данное решение поможет военнослужащим легче справляться с финансовыми трудностями в условиях сложной экономической ситуации.
Ранее в России увеличили военные пенсии на 5,1%.