Российские военные пенсии с 1 октября увеличили на 5,1%

Военные пенсии в России проиндексировали на 5,1% с 1 октября

Tекст: Денис Тельманов

В России с 1 октября размеры военных пенсий увеличены на 5,1%. Об этом сообщает ТАСС.

Это изменение связано с новым прогнозом социально-экономического развития на 2024 год.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в июле, согласно которому размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, теперь составляет 89,83%.



Министр финансов Антон Силуанов объяснил, что увеличение связано с уточнением прогноза социально-экономического развития и ростом индекса потребительских цен на 2024 год. Он отметил, что средний размер военной пенсии с учетом нового коэффициента составит 41 тыс. 600 рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная мера затронет 2,8 млн человек. Он заявил, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об увеличении одного вида пенсий в октябре.