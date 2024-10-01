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    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему футбольные фанаты ругают «Зенит»

    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 00:52 • Новости дня

    «Хезболла» атаковала израильских военных у границы

    Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.

    Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

    Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.

    Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

    Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

    Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.

    30 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

    Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля

    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна рекомендовать применение силовых мер против Израиля, если Совет Безопасности не сможет остановить его нападения в регионе.

    Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.

    Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.

    «Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.

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    30 сентября 2024, 22:42 • Новости дня
    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш

    Израиль расширил артобстрелы на границу с Ливаном, началась операция «Стрелы севера»

    Израильские танки вошли в ливанский Рмейш
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские силы расширяют обстрелы по ливанской границе, включая новые районы, что может предвещать начало ограниченной наземной операции, в то время как израильские танки уже вошли в южноливанский населенный пункт Рмейш.

    Израильская артиллерийская и танковая атака на территории Ливана продолжается, пишет Ynet. Обстрелы осуществляются Армией обороны Израиля и охватывают все больше районов на границе.

    Танки открыли огонь по целям на ливанской территории, что может свидетельствовать о подготовке к возможной наземной операции.

    На фоне обстрелов нарастает тревога, так как израильская наземная операция в Ливане, по информации NBC, может начаться уже сегодня и продлиться несколько дней.

    Однако официальные представители Израиля пока воздерживаются от комментариев по поводу происходящего. Такая осторожность, возможно, связана с ожиданием последствий и реакции международного сообщества.

    Эскалация конфликта началась с операции «Стрелы севера», которую Израиль проводит с 23 сентября против шиитской организации «Хезболла».

    В ходе этой операции нанесены массированные авиаудары по военным объектам на территории Ливана. Один из таких ударов привел к гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в Бейруте 27 сентября. Организация подтвердила его смерть и выразила намерение продолжать сопротивление.

    Тем временем вечером израильские танки вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Пока подробности этой операции не раскрываются, но это может указывать на расширение действий израильской армии на ливанской территории.

    Ранее сообщалось, что ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    Кремль оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

    Песков заявил о высоких рисках большой войны на Ближнем Востоке после убийства Насруллы

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

    Песков заявил, что безразборные бомбардировки жилых районов в Ливане могут привести к значительным человеческим потерям, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия неминуемо вызовут гуманитарную катастрофу, подобную той, которую уже наблюдают в секторе Газа. По его словам, подобные события в Ливане могут стать катализатором масштабного конфликта в регионе.

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов призвал Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об угрозе «большой войны» в случае вовлечения Ирана в ближневосточный кризис.

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    30 сентября 2024, 18:56 • Новости дня
    Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане

    WP: Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане

    Израиль уведомил США о намерении провести наземную операцию в Ливане
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тель-Авив оповестил Вашингтон о своих планах провести ограниченную наземную операцию в Ливане в ближайшее время, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

    По данным WP, целью планируемой операции является зачистка инфраструктуры боевиков вдоль границы между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».

    Это позволит устранить угрозу для израильских населенных пунктов, расположенных в приграничной зоне, говорится в материале. Ожидается, что масштабы операции будут меньшими по сравнению с последней военной кампанией Израиля против ливанского движения «Хезболла» в 2006 году.

    Вместе с тем министр обороны Израиля в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил о скором начале «следующей фазы» военной операции против «Хезболлы». По его словам, она станет важным элементом в обеспечении безопасных условий для возвращения жителей северных приграничных районов Израиля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоких рисках начала войны на Ближнем Востоке после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, предупредив о возможной гуманитарной катастрофе.

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    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем

    Ливанская армия оставила позиции на юге у границы с Израилем

    Ливанская армия отступила с позиций у границы с Израилем
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанские военные покинули свои позиции на юге страны у границы с Израилем, что совпало с заявлениями о подготовке Израиля к наземной операции.

    Информация поступила от местных жителей и источника в органах безопасности. Данное отступление совпадает с напряженной ситуацией в регионе и готовностью израильской армии к возможной наземной операции, передает РИА «Новости».

    Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ранее заявил о планах проведения наземной операции на юге Ливана. Это заявление вызвало повышенное внимание к ситуации на южных границах Ливана и Израиля. В этом контексте отступление ливанской армии приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана в ответ на активные обстрелы своей территории израильского государства, что привело к значительному обострению ситуации на Ближнем Востоке. В результате авиаударов были атакованы около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы.

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    30 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Россия потребовала от Израиля прекратить боевые действия в Ливане

    Россия призвала Израиль прекратить боевые действия в Ливане для предотвращения кризиса

    Российский посол в Израиле Анатолий Викторов призывает Израиль незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане и обратиться к политико-дипломатическим методам, предупреждая о возможных тяжелых последствиях для всего региона.

    Россия призывает Израиль к немедленному прекращению боевых действий в Ливане и переходу к политико-дипломатическим методам разрешения конфликта, передает ТАСС. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он подчеркнул, что продолжение военных действий может привести к тяжелым последствиям для всех стран региона.

    Викторов, выступая в эфире телеканала «Россия 24», отметил важность мирного урегулирования текущей ситуации. По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на политическом диалоге и найти пути для мирного разрешения конфликта. Обострение в Ливане может негативно сказаться на безопасности и стабильности всего региона.

    Россия выражает обеспокоенность возможным развитием событий в Ливане и призывает Израиль задуматься о последствиях. По мнению Викторова, переход к дипломатии и мирному диалогу поможет избежать осложнений и укрепить безопасность в регионе. Российский дипломатический корпус активно работает над снижением напряженности и поддерживает усилия по урегулированию конфликта.

    Ранее Израиль отчитался, что завершил серию авиаударов по Ливану, атаковав около 120 целей движения «Хезболла», включая важные штабы и террористическую инфраструктуру. За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

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    30 сентября 2024, 12:55 • Новости дня
    Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу

    Путин утвердил осенний призыв в армию для 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года и охватит 133 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 30 лет.

    Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. В этом году на службу будет призвано 133 тыс. граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, верхняя граница призывного возраста в России была повышена с 27 до 30 лет с января этого года. Однако эти изменения не затронут лиц, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кто уже находится в запасе. Граждане, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, смогут получить отсрочку до достижения 30 лет.

    Указ также предусматривает увольнение с военной службы тех, чей срок службы истек. Ответственность за выполнение мероприятий по призыву возложена на правительство, региональные власти и призывные комиссии.

    Особенностью нынешнего призыва станет использование государственной информационной системы единого воинского учета и реестра повесток, созданной в прошлом году. Этот реестр включает в себя личные данные граждан, их паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также сведения о гражданстве, адресе проживания, образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. В реестре не будут содержаться сведения, составляющие государственную или охраняемую законом тайну.

    Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС вице-адмирал Владимир Цимлянский подтвердил, что военнослужащие по призыву не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

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    30 сентября 2024, 08:53 • Новости дня
    Глава штаба ХАМАС в Ливане погиб от удара Израиля

    ХАМАС сообщило о гибели в Ливане главы штаба движения Фатха Шарифа Абу аль-Амина от удара израильских ВС

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель штаба движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского авиаудара по его дому в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс на юге страны, сообщили в движении.

    Удар был нанесен по его дому, который расположен в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс в районе ливанского города Тир, где в этот момент находился Абу аль-Амин, передает ТАСС.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США и страны Европы в лживых обещаниях о перемирии в обмен на заверения Ирана не отвечать на убийство Исмаила Хании.

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    30 сентября 2024, 01:34 • Новости дня
    ОАЭ обвинили суданскую армию в атаке на резиденцию посла

    ОАЭ заявили, что армия Судана нанесла авиаудар по резиденции посла ОАЭ в Хартуме

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел ОАЭ осудило атаку суданской армии на резиденцию эмиратского посла в Хартуме, которая нанесла серьезные повреждения зданию и вызвала резкую реакцию эмиратской стороны.

    Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило о нанесении удара суданской армией по резиденции главы эмиратской дипломатической миссии в Хартуме, сообщает ТАСС. В результате нападения здание получило серьезные повреждения.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии, что привело к серьезному повреждению здания. Суданская армия должна понести полную ответственность за этот трусливый поступок», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

    Эмиратская сторона намерена направить ноту протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и Организацию Объединенных Наций с осуждением нападения суданских вооруженных сил. Это событие рассматривается как грубое нарушение основного принципа неприкосновенности дипломатических зданий.

    Ситуация в Судане обострилась в апреле прошлого года на фоне конфликта между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные разногласия касаются сроков и методов формирования единых вооруженных сил.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта с Израилем.

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    30 сентября 2024, 06:55 • Новости дня
    У экс-замминистра Иванова нашли элитный внедорожник

    У Тимура Иванова обнаружили оформленный на водителя Mercedes-Benz G63

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова появилась информация о Mercedes-Benz G63, оформленном на водителя, но использовавшемся Ивановым лично.

    Как передает РИА «Новости», в деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует элитный автомобиль Mercedes-Benz G63, который был оформлен на имя его личного водителя в 2022–2023 годах. Однако, согласно регистрационным документам, Иванов использовал его по своему усмотрению.

    Эта машина оценивается на вторичном рынке в сумму от 5,2 до 15 млн рублей.

    В автопарке Иванова числилось 12 автомобилей, среди которых были такие примечательные модели, как Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, а также Cadillac Escalade. Его супруга владела Bentley Continental и Aston Martin.

    Иванова арестовали в конце апреля по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. По словам адвоката Мурада Мусаева, сумма взятки может достигать миллиарда рублей. Обвинение также предъявлено Сергею Бородину, которого следствие считает другом Иванова.

    В даче взятки обвиняется соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. Следствие утверждает, что он предоставлял Иванову и Бородину услуги имущественного характера, освобождая их от оплаты за ремонт и реконструкцию.

    В случае признания вины суд может наложить штраф, в 70 или 100 раз превышающий размер взятки, и конфисковать имущество, полученное от коррупционных действий.

    Ранее сообщалось, что при обысках у Тимура Иванова было изъято оружие.

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    30 сентября 2024, 05:16 • Новости дня
    Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

    Российские Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив личный состав и объекты.

    Российские Су-25 нанесли успешный авиаудар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».

    В результате атаки, которая была осуществлена авиационными ракетами, были уничтожены как личный состав противника, так и сам опорный пункт.

    Экипажи штурмовиков, после завершения боевой задачи, успешно выполнили противоракетный маневр. Они также использовали тепловые ловушки для защиты от возможных ракетных атак и благополучно вернулись на аэродром вылета. Это подтверждает высокий уровень подготовки пилотов и эффективность применяемых тактик.

    В ведомстве добавили, что по докладам разведки, уничтожение цели было полным.

    Ранее сообщалось, что Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области.



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    30 сентября 2024, 01:20 • Новости дня
    В Ливане погибли 123 человека из-за авиаударов

    Минздрав Ливана сообщил о 123 погибших и 359 раненных в результате израильских авиаударов

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в Ливане число жертв израильских авиаударов достигло 123 человек, а число раненых составило 359, при этом наибольшее число жертв зафиксировано в поселке Айн-Дельба.

    По данным портала Elnashra, число погибших в результате израильских авиаударов в Ливане за последние сутки увеличилось с 109 до 123 человек, сообщает ТАСС.

    Ранены 359 человек. Основные потери зафиксированы в поселке Айн-Дельба, находящемся вблизи города Сайда, где число погибших возросло с 24 до 32, а количество раненых с 29 до 53.

    В результате бомбардировки был разрушен жилой дом около мечети Эль-Фуркан. Очевидцы утверждают, что спасательные работы продолжаются, и число погибших может увеличиться.

    В Тире и его окрестностях авиаудары привели к гибели 16 человек, 115 получили ранения. В округе Бинт-Джбейль жертвами авианалетов стали 10 человек, четверо были ранены.

    На северо-востоке Ливана во второй половине дня подверглись воздушным атакам 45 населенных пунктов в окрестностях Баальбека и Хермеля, где погибли 33 человека, а 47 получили ранения. Пока не ясно, все ли погибшие были гражданскими или среди них были бойцы «Хезболлы».

    Кроме того, министр окружающей среды Ливана Насер Ясин сообщил, что число беженцев в последние дни достигло 250 тыс. человек. Большинство из них размещено в 777 центрах для перемещенных лиц по всей стране.

    Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия предложила Ливану гуманитарную помощь на фоне конфликта.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    30 сентября 2024, 04:28 • Новости дня
    Житель Новогродовки сравнил ВСУ с фашистами

    Житель Новогродовки обвинил ВСУ в фашистском отношении к мирным жителям

    Tекст: Денис Тельманов

    Мирный житель Новогродовки заявил, что ВСУ получили приказ уничтожить город перед приходом российских войск, сравнив их действия с фашистскими.

    Как передает РИА «Новости», житель освобожденной Новогродовки в ДНР Игорь сравнил действия ВСУ с фашистскими репрессиями.

    Он рассказал, что ВСУ получили распоряжение сровнять город с землей перед приходом российской армии.

    «Отношение было свинское, скотское, одним словом - они нас за людей не считали абсолютно, там просто абсолютный фашизм. Пацанов расстреливали, руки связывали с гранатами», – заявил Игорь.

    По словам Игоря, ВСУ заехали на БТР в жилые районы, открыли огонь по зданиям и жителям. Он также отметил, что в середине июля мэрия покинула город, оставив жителей без света.

    «Пятнадцатого июля у нас выключили свет, мэрия вся уехала, нас бросили, мы сидели без света. Начались обстрелы с украинской стороны. Мы сидели – я, мой друг и моя мать – во дворе, и со стороны украинской армии прилетела мина к нам во двор. Я не знаю, что нас спасло от осколков, как это произошло. Соседний гараж осколками разорвало», – рассказал он.

    Игорь добавил, что ВСУ поджигали угольные постройки во дворах.

    «Эти (украинские военные) все  – пальцы на курке, страшно было, жуть, что было. Между фашистами, фашистской Германией и в данный момент Украиной отличия никакого нет», – подчеркнул он.

    Игорь также заявил, что украинские военные знали о своем возможном отступлении и предупреждали, что при уходе разрушат город полностью, чтобы не оставить его ни себе, ни кому-либо другому.

    Ранее представитель силовых структур рассказал, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.

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