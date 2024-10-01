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«Хезболла» атаковала израильских военных у границы
Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля
Вооруженные группы «Хезболлах» открыли огонь по израильским солдатам у границы Ливана и Израиля, ранив нескольких военнослужащих, это произошло впервые с начала эскалации в октябре 2023 года.
Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.
В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.
Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.
Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.
Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.
Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.