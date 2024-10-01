«Хезболла» атаковала израильских военных у границы

Бойцы «Хезболлы» обстреляли израильских солдат у границы Ливана и Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, бойцы «Хезболла» атаковали израильских военнослужащих, которые находились у линии границы возле поселков Эль-Эдейса и Кфар-Килла.

В заявлении «Хезболлы», опубликованном в их телеграм-канале, говорится, что бойцы сопротивления заметили передвижение израильских солдат в рощах напротив указанных поселков и открыли по ним огонь из стрелкового оружия.

Сообщается, что несколько израильских военнослужащих получили ранения в результате столкновения.



Этот инцидент стал первым случаем прямого вооруженного столкновения между «Хезболлах» и израильскими солдатами в непосредственной близости с начала военной эскалации в октябре 2023 года.

Взаимодействие происходило на юге Ливана, где напряженность между сторонами сохраняется уже на протяжении нескольких недель. Такое развитие событий вызывает опасения относительно возможного дальнейшего обострения конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.