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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    10 комментариев
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео

    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

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    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом? Подробности

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    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

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    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

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