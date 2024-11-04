4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.2 комментария
Почему власть Украины надеется на Трампа
4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.2 комментария
Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.10 комментариев