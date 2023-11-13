В Татарстане открылся завод печатных плат

Завод площадью более 8 000 кв. метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и новую тестовую лабораторию. Технологические мощности составят 300 тыс. материнских плат в год с последующим наращиванием до 1 млн плат в год, говорится на сайте Минпромторга.

Отмечается, что производство собственных материнских плат позволит выпускать более 200 видов вычислительной техники российского производства. Мощности производства готовых изделий, таких как серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты и решения на их основе рассчитаны на 1 млн устройств в год. Это позволит партнерам компании ICL предложить заказчикам из самых разных отраслей оборудование и программно-аппаратные комплексы, соответствующие самым современным требованиям, произведенные в России.

«Мы видим, что в Татарстане одним из приоритетных направлений является создание производств в области электроники. И открытие новой производственной площадки ICL – яркое тому подтверждение. В Минпромторге реализуется комплексная экосистема мер поддержки радиоэлектронных предприятий, на развитие отрасли выделяется беспрецедентное финансирование – только в 2024 году заложено больше 211 млрд рублей. Ждем от ICL развития в части не только увеличения производства конечных устройств, но и расширения технологических переделов», – подчеркнул замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Проект реализован при поддержке Республики Татарстан в лице ОЭЗ «Иннополис» и Фонда развития промышленности РФ.