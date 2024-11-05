Выборы в США и Молдавии: главное

Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

Купить автомобиль в России станет тяжелее За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности Перейти в раздел

Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности Перейти в раздел

России придется переформатировать все границы Украины Желание выйти на границы 1991 года стало визитной карточкой офиса Владимира Зеленского. И хотя не все западные политики поддерживают это желание Украины, территория страны на момент распада СССР рассматривается ими как данность. Однако в экспертном сообществе считают, что под словом «Украина» в разные времена (и в разных государствах) понимали обширный массив территорий – и сегодня многие из этих территорий прямо или косвенно оспариваются соседями. Подробности Перейти в раздел

Выборы в США дали старт ползучей гражданской войне Противостояние Камалы Харрис и Дональда Трампа подошло к финалу – в США началась заключительная часть президентских выборов. По мнению экспертов, независимо от того, кто именно станет победителем гонки, новому главе Белого дома будет крайне трудно собрать в своих руках всю полноту президентской власти. Что это может означать на практике? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Выборы в США и Молдавии: главное В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

Почему власть Украины надеется на Трампа Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

Кто в ЕС главнее Урсулы? Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен? Перейти в раздел