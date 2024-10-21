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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    21 октября 2024, 22:44 • Новости дня

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани

    Вучич объяснил отказ от участия в саммите БРИКС в Казани переговорами с польским премьером Туском

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за запланированной встречи с польским премьером Дональдом Туском, вместо Вучича страну на саммите представят вице-премьер Александр Вулин и министры.

    Вучич сообщил, что не сможет принять участие в саммите БРИКС в Казани, так как на эти даты у него уже запланированы встречи, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    «В тот самый момент, когда я получил приглашение от президента Путина, я сказал российскому послу, что в последние дни вел переговоры с Дональдом Туском и ожидал его подтверждения. Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил и приедет», – сказал Вучич.

    Он сообщил, что «завтра-послезавтра» проведет встречу с главами правительств Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в Комарно на юге Словакии, а «уже в среду приезжают» Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. После них Сербию посетит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», – добавил Вучич.

    Президент Сербии также отметил, что страна не поддержала ни один из 44 «пакетов различных санкций», введенных в 2024 году против России, что, по словам Вучича, высоко ценится российским лидером.

    «Я сказал ему, что и без этого всего было бы трудно, но мы все равно отправим делегацию», – сказал он. Сербия решила направить на саммит БРИКС Вулина, министра обороны Братислава Гашича, министра экономики Адриану Месарович и министра по вопросам международного экономического сотрудничества Ненада Поповича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич в воскресенье сообщил о телефонных переговорах с Путиным. В начале октября сербские СМИ сообщили, что Вучич нарушил многолетнюю традицию и не поздравил с днем рождения президента России. Кроме того, Вучич подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии. Он заявил, что смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    21 октября 2024, 11:47 • Новости дня
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Песков отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров Владимира Путина с мировыми лидерами, несмотря на заявление Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в США о предполагаемой угрозе «ударом по Москве».

    Кремль не раскрывает содержание разговоров президента Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это заявление последовало в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-президента США Дональда Трампа, который говорил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Кремль придерживается ответственной позиции и не делает публичными разговоры на высшем уровне. Он выразил сожаление по поводу того, что некоторые лидеры не соблюдают информационную гигиену и обнародование таких разговоров остается на их совести.

    Также представитель Кремля отметил, что в предвыборный период в США звучит много горячих и эмоциональных слов. Он подчеркнул, что такие заявления особенно часты на финальной стадии избирательной кампании.

    Напомним, Дональд Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Он подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но отметил, что у него «не было бы выбора». При этом Трамп ранее  выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы.


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    21 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США Роблесу

    Путин предоставил российское гражданство первому политбеженцу из США
    @ johnrobles2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Джону Роблесу, которого называют первым политическим беженцем из США.

    Указ о приеме в гражданство России опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документе указано, что Роблес Джон Энтони родился 10 апреля 1966 года в США.

    Ранее сообщалось, что Роблес проживает в России с 1990-х годов. За это время он успел поработать учителем и журналистом-международником.

    Также Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильскому футболисту петербургского клуба «Зенит» Дугласу Сантосу. В документе указано полное имя спортсмена: Дос Сантос Жустино Де Мел Дуглас. Футболист родился 22 марта 1994 года в Бразилии.

    Напомним, в феврале прошлого года Путин предоставил гражданство режиссеру Режису Обадиа и скульптору Борису Лежену, а также французскому журналисту Адриану Боке. В июле 2023 года российский лидер предоставил российское гражданство родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу.

    Коментарии (34)
    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 14:30 • Новости дня
    The Economist: Путин предложит план борьбы с доминированием доллара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту российского государства и его союзников от санкций, пишет The Economist.

    Как говорится в статье The Economist «План Путина победить доллар», инициативу поддерживает Китай, передает РБК.

    Журнал напоминает, что российский Минфин анонсировал в июне платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, включая цифровые. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что эта система позволит странам проводить экономические операции независимо от доллара и евро.

    Предлагаемая система может основываться на mBridge – международной платежной системе, частично управляемой Банком международных расчетов, говорится в материале. BRICS Bridge обещает более дешевые и быстрые транзакции для стран Глобального Юга, что может привлечь развивающиеся экономики и позволить обходить западные санкции.

    Отмечается, что США с начала 2000-х потеряли часть доминирования: мировой резерв в долларах снизился с 70 до 58%, тогда как в «нетрадиционных валютах» он вырос. При этом американские санкции охватили более 9,4 тыс. человек к 2021 году, что заставляет страны задуматься о зависимости от американской финансовой системы.

    Путин видит в создании новой схемы стратегический шаг и приоритет, пишет журнал. По его информации, в преддверии саммита в Казани чиновники БРИКС обсуждали создание кредитно-рейтингового агентства и страховой компании. Самой значимой инициативой является план использования цифровых валют, обеспеченных фиатными деньгами, что сместит центр трансграничных транзакций в центральные банки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон следует задуматься о том, что санкции против России и плохие отношения с Москвой негативно влияют на доллар, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Россия не остановится перед санкциями и сосредоточится на развитии внутреннего потенциала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании ШОС.

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    21 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману

    Финский правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство России

    Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохан Бекман принят в российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финскому правозащитнику и публицисту, руководителю Антифашистского комитета Финляндии Эркки Йохану Бекману, следует из указа на портале правовых актов.

    53-летний Йохан Бекман Бекман известен в Северной Европе как активный борец с неофашизмом и радикальным неолиберализмом. Он занимался защитой прав российских семей, из которых финские власти изымали детей. Кроме того, Бекман принимал участие в международных конференциях, посвященных Второй мировой войне и современным неофашистским тенденциям в Европе.

    Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому политбеженцу Джону Роблесу.

    Канадский форвард петербургского клуба КХЛ СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. До этого французский политолог Эммануэль Марк Андре Леруа стал гражданином России.

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    21 октября 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Пушков удостоен награды «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Дружбы главу комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных и члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александра Вайнберга. Ордена присуждены за их вклад в соответствующие области.

    Ранее Путин наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия.

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    21 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин принимал президента ОАЭ у себя дома

    Tекст: Вера Басилая

    Доверительные и дружеские отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Путин принимал Аль Нахайяна у себя дома в подмосковной резиденции Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

    «Доверительные, давние и дружеские отношения позволяют именно в такой неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы», – заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале.

    Песков добавил, что лидеры пользуются возможностью «под камеры сказать несколько слов», после чего продолжается свободное общение.

    Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проехал по улицам Москвы на автомобиле «Аурус» в сопровождении мотоколонн.

    Президент России Владимир Путин принял президента ОАЭ в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево и обсудил за неформальным ужином все текущие вопросы.

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    21 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции

    Путин и Эрдоган запланировали обсудить создание газового «хаба» в Турции на саммите БРИКС

    Путин и Эрдоган в Казани запланировали обсудить газовый «хаб» в Турции
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган намерены обсудить проект создания международного газового «хаба» на турецкой территории, сообщили в пресс-службе администрации российского лидера.

    Встреча запланирована на среду, передает РИА «Новости». В ходе переговоров лидеры двух стран также затронут другие аспекты многопланового сотрудничества между Россией и Турцией, которое развивается по всем основным направлениям и носит взаимовыгодный характер.

    Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил свое участие в 16-м саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Президент России Владимир Путин подтвердил планируемую встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Казани в ближайшее время.

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    21 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин подписал указ о награждении паралимпийцев

    Путин наградил российских паралимпийцев медалями и орденами за успехи в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских паралимпийцев, которые проявили волю к победе и добились высоких спортивных достижений на Играх в Париже, прошедших в августе–сентябре 2024 года.

    В документе подчеркивается их «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, воля к победе, стойкость и целеустремленность», сообщает ТАСС.

    В результате девять спортсменов были удостоены ордена Почета, восемь – ордена Дружбы, а еще двадцать два спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой или второй степеней. Эти награды свидетельствуют о признании их заслуг и достижений на прошедших в августе-сентябре Паралимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Владимира Путина с российскими паралимпийцами пока не входит в ближайшие планы, но график будет уточняться.


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    21 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Медведев усомнился в угрозах Трампа ударом по Москве

    Медведев: Трамп не угрожал Путину ударом по Москве, на переговорах он «шелковый»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в диалоге с президентом Владимиром Путиным никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув, что на переговорах экс-президент США ведет себя спокойно и дипломатично.

    Медведев отметил, что заявления Трампа о возможности удара по Москве являются преувеличением.

    «Трамп слишком увлекся. Обещал ли он реально «ударить по чертовой Москве»? Конечно, нет. На переговорах он вообще шелковый. Да и на такие слова есть только один ответ: по вашему гребаному Вашингтону тоже будет нанесен удар», – передает слова Медведева ТАСС.

    Он добавил, что отношения между Россией и США сохраняют достаточно теплый характер, сопроводив свои слова смеющимся смайликом. Его заявление было опубликовано на английском языке, что свидетельствует о намерении обратиться к международной аудитории.

    Ранее Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину, отмечая при этом свои хорошие отношения с Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сохраняет конфиденциальность переговоров российского президента с мировыми лидерами, несмотря на заявление Трампа о предполагаемой угрозе.

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    21 октября 2024, 12:23 • Новости дня
    Встреча Путина и президента ОАЭ продлилась почти до полуночи

    Песков сообщил о неформальном ужине Путина с президентом ОАЭ в Ново-Огарево до полуночи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели неформальную встречу в Ново-Огареве, которая длилась почти до полуночи и охватила широкий круг вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин принял главу ОАЭ у себя дома, встреча состоялась в формате неформального ужина в Ново-Огареве. По словам Пескова, лидеры начали общение с очерчивания круга приоритетных вопросов, которые им хотелось бы обсудить, передает ТАСС.

    Песков отметил, что беседа была насыщенной и доверительной, охватывая широкий круг вопросов. Официальные переговоры и посещение образовательного учреждения запланированы на сегодня.

    Ранее Песков заявил, что доверительные и дружеские отношения между Путиным и президентом ОАЭ позволяют обсуждать важные вопросы в неформальной обстановке.

    Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества Абу-Даби с Москвой.

    Путин сообщил, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

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    21 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    Назван объем ненефтяной торговли России и ОАЭ

    Президент ОАЭ сообщил о росте ненефтяной торговли с Россией до 11 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил значительный рост объемов ненефтяной торговли с Россией, достигших в прошлом году более 11 млрд долларов, что свидетельствует об укреплении экономических связей.

    Он выразил удовлетворение динамикой торговых отношений между двумя странами, подчеркнув их важность для обеих сторон. «По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил 2,5 млрд долларов, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей 11 млрд долларов», – сообщил шейх Мухаммед на переговорах с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Напомним, в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, на которых обсуждалось важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов.

    Президент ОАЭ отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.

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    21 октября 2024, 21:06 • Новости дня
    Ушаков назвал график встреч Путина на саммите БРИКС

    Ушаков: Путин намерен встретиться с Моди, Си Цзиньпином и Эрдоганом в рамках саммита БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, цикл бесед начнется 22 октября встречей с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, далее запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Также состоятся встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает ТАСС.

    Во второй день саммита планируется несколько рабочих встреч после заседания в узком и расширенном формате. Президент России встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего пройдет встреча с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, указал Ушаков.

    Он подчеркнул, что третий день саммита будет насыщен встречами с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мохамедом ульд Газвани и президентом Боливии Луисом Арсе. Завершатся мероприятия встречами с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

    Ушаков уточнил, что Путин сам изъявил желание встретиться с лидерами всех государств, которые прибудут на саммит БРИКС в Казань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили, что в последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.

    Ранее Ушаков сообщил, что итоги саммита БРИКС будут подведены в казанской декларации и на пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится после завершения заседаний в формате «БРИКС плюс».

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    21 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин и Мухаммед бен Заид открыли образовательный центр сотрудничества с ОАЭ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед началом переговоров президент России Владимир Путин и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.

    Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова, говорится в Telegram-канале Кремля.

    На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра. Создание Центра международного сотрудничества с ОАЭ направлено на разработку программ и курсов для изучения арабского языка школьниками и молодыми педагогами из всех регионов России.

    Кроме того, центр будет организовывать олимпиады и выездные стажировки для учеников и преподавателей, а также международные научно-практические форумы для работников вузов, учителей и сотрудников научных центров. Это открывает новые возможности для укрепления образовательных связей между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Напомним, на переговорах в Кремле лидеры обсуждали важное взаимодействие России и ОАЭ на международной арене в контексте глобальных вопросов. Также сообщалось, что товарооборот между Россией и ОАЭ за последние три года вырос в три раза.

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    21 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться

    Политолог Баширов: Ближневосточные деловые круги проявляют интерес к сотрудничеству с Россией

    Эксперт: После начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Мир начал меняться после начала СВО – многие страны увидели, что американцам можно давать отпор. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам, которые начали активно развивать отношения с Россией, Китаем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник в Кремле состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    «Мы видим синергию интересов России и стран Ближнего Востока. ОАЭ, Саудовская Аравия – молодые государства, но они активно развиваются, имеют финансовые ресурсы. Встреча с лидером ОАЭ была проведена до саммита БРИКС – это говорит об интересе к сотрудничеству с Россией со стороны ближневосточных деловых кругов», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

    «И здесь важно отметить разницу между подходами России и США в отношениях со странами Ближнего Востока. Запад до сих пор придерживается неоколониальной модели. Россия же предлагает равноправие – это принципиальная позиция Владимира Путина. Несомненно, у ОАЭ могут быть свои взаимовыгодные проекты с США. Но это никак не мешает нашему сотрудничеству», – добавил собеседник.

    «Кстати, после начала спецоперации Россия и ОАЭ стали активнее сближаться. Во всем мире увидели, что американцам можно давать отпор. Этот гегемон, оказывается, не настолько силен, чтобы его бояться. Это дало уверенность в своих силах ближневосточным государствам: договорились с Китаем – начали работать. Договорились с Индонезией – начали работать. Мир начал несколько меняться после начала СВО», – пояснил аналитик.

    К тому же, по его словам, Россия может оказать поддержку монархиям Залива в поддержании региональной безопасности. «Ближний Восток постоянно говорит о том, что хочет стать хабом по транспортировке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно. Ближний Восток сильно зависит от Ормузского пролива. Любая нестабильность между Ираном и Израилем – и сразу возникают риски, растет цена перевозок, страховки, неуверенность перевозчиков. И Россия как сильный актор в регионе делает все возможное для улучшения ситуации», – заметил он.

    В понедельник в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялись переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна.

    Как отметил Путин, за последние три года товарооборот между странами вырос втрое. Но «в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения». «Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно, и сегодня у нас такая возможность есть», – пояснил президент России, передав слово гостю.

    «В 2018 году товарообмен между нами, за исключением нефтяной сферы, составлял 2,5 млрд долларов, однако этот показатель в прошлом году достиг отметки более 11 млрд долларов. Я подтверждаю Вашему Превосходительству, что мы со своей стороны готовы приложить все усилия для достижения еще более высоких показателей», – сказал лидер ОАЭ.

    «ОАЭ работает над продвижением в сторону заключения соглашения о комплексном сотрудничестве между ОАЭ и Евразийским экономическим союзом. Это станет большим важным шагом в нашем сотрудничестве», – пояснил аль Нахайяна.

    Кроме того, Путин и аль Нахайян приняли участие в открытии Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования. Этот центр, названный в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открыт при гимназии имени Е. М. Примакова. На церемонии открытия главы государств посетили урок арабского языка, проводимый для российских учащихся нового центра.

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    21 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент ОАЭ высоко оценил отношения с Путиным

    Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул ценность отношений с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил свою признательность за отношения с Россией и Владимиром Путиным на переговорах в Кремле.

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дал высокую оценку отношений с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Высказывание шейха прозвучало на встрече в Кремле, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

    Шейх Мухаммед заявил: «В последние годы я очень высоко ценю отношения с вами как на личном, так и на рабочем уровнях».

    По его словам, отношения между Россией и ОАЭ носят исторический и стратегический характер с момента объявления стратегического партнерства в 2018 году.

    «Эти отношения качественно развиваются особенно в сфере экономики, торговли, энергетики и других областях», – заявил он

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян начали переговоры в Кремле.

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