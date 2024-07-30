Ветерана-морпеха из США осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

Ветерана-морпеха из США заочно осудили в России за участие в боевых действиях на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Американский ветеран признан судом виновным по статье «Наемничество», указало ведомство в своем Telegram-канале.

Суд и следствие установили, что в феврале 2022 года американец через Польшу проник на украинскую территорию, он попал в пункт постоянной дислокации «Интернационального легиона». Там он начал за деньги участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Ему выдали огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. В тренировочных лагерях он прошел военную подготовку. С февраля 2022 года по май 2024 года Сент-Джон Майкл-Артур исполнял приказы командиров «Интернационального легиона».

Приказы заключались в непосредственном участии в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против ВС России и ДНР. За это ему платили не менее 1 тыс. долларов в месяц.

Его приговорили заочно к 14 годам лишения свободы, он объявлен в международный розыск.

Ранее в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.