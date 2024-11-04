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    4 ноября 2024, 14:10 • Политика

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    Молдавской оппозиции предстоит взять реванш в 2025 году

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду объявила о своей победе на выборах. По предварительным данным ЦИК, во втором туре она набрала 54,80% голосов. «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала политик в своем микроблоге.

    С победой Санду уже поздравил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Президент Франции Эммануэль Макрон в публикации в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что демократия восторжествовала, и Париж продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, также обратилась к Санду, отметив редкую силу воли, которую та продемонстрировала на выборах. Владимир Зеленский тоже не остался в стороне и заверил в поддержке европейского выбора молдавского народа и готовности укреплять партнерство. С поздравлениями также выступили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис.

    Что касается оппонента Санду Александра Стояногло, то он после обработки 99,86% протоколов получил 44,59% голосов. При этом внутри страны он одержал победу: 51,19% голосов против 48,81% у Санду, чью победу обеспечили результаты на зарубежных участках. В то же время Гагаузия дала Санду менее 3% голосов.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, она теперь является «хромой уткой», и благодаря голосам за рубежом – президентом диаспоры. В свою очередь Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие и заявил о намерении готовиться к выборам в парламент в 2025 году.

    В России также усомнились в честности выборов в Молдавии. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что результат «определен голосами из-за рубежа, где организаторы заведомо и осознанно создали эксклюзивные возможности для тех, кто поддерживал одного кандидата, и лишили возможности проголосовать тех, кто поддерживал другого».

    Он счел это «беззастенчивой манипуляцией избирательным процессом». «Позорными будут сейчас и все благостные оценки избирательного процесса со стороны Запада», – добавил парламентарий и заметил, что произошедшее характеризуется как «открытое предательство собственных пресловутых «демократических ценностей».

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, Санду могла победить лишь при реализации всего одного комбинационного сценария: для этого следовало «перекрыть» возможность голосования для молдавской диаспоры в России и создать максимум возможностей для голосования граждан республики в странах Евросоюза.

    «Она получила поддержку ЕС. Там всем плевать: честные выборы или нет. Их интересует только то, чтобы у власти в Молдавии был предельно антироссийский политик. Более того, не стоит забывать, что сама Санду – гражданка Румынии, как и все руководство республики», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Ожидать массовых акций протеста в республике тоже не стоит. «Митинги возможны, но локального характера. Стояногло не призывал людей выходить на улицы. Он понимает, что подавлением недовольства займутся румынские силовики. Это был бы нежелательный сценарий для Молдавии», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, на данный момент общество расколото приблизительно пополам. «При этом вторая половина, которую лишь условно можно назвать пророссийской, тоже не однородна. Среди них очень много сторонников внеблокового статуса, то есть тех, кто хочет, чтобы страна оставалась между Россией и ЕС», – детализирует Трухачев.

    В то же время оппозиция может взять реванш в 2025 году на парламентских выборах, но это будет очень сложно. Понимая расклад сил в Молдавии, Санду постарается выдавить наиболее перспективных политиков в Россию. «Могут быть и массовые посадки, но они менее вероятны», – полагает политолог. На раскол в обществе указывает и политолог Александр Носович.

    «Перед Молдавией ребром встает вопрос, кто имеет право решать судьбу страны: все граждане или только те, что в ней живут? Впрочем, какой ответ ни выбери, все равно Майя Санду и референдум ее имени получаются нелегитимны»,

    – пишет он. Свой вывод аналитик объясняет двумя факторами. «Во-первых, если право решать судьбу страны имеют все молдаване, то полмиллиона российских молдаван этого права жульнически лишили, выделив им 10 тыс. бюллетеней и два избирательных участка», – обращает внимание эксперт.

    «Во-вторых, если право имеют только жители Молдавии, то большинство жителей республики проголосовали за Стояногло и против евроинтеграции. Так и так Майя Санду и ее курс нелегитимны. И это мы еще выносим за скобки вопрос, как сотрудники молдавского МИД считали голоса диаспор за рубежом», – заметил он.

    «Важно помнить о том, что Молдавия – это парламентская республика, – добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». – И в этом смысле более существенными станут выборы в парламент в 2025 году».

    «На этом фоне оппозиции надо сплотиться. Стояногло, и как бывший государственный деятель, и как человек, доказавший свою популярность как минимум среди половины населения страны, должен выступить с некой инициативой по объединению. Это единственный путь, который позволит не проиграть парламентские выборы», – рассуждает политолог. «Другое дело, что

    Санду разочаровала ЕС как на президентском, так и на референдумном треках. Поэтому для быстрого прохождения периода позора она сделает все, чтобы подавить любые народные волнения, если они возникнут»,

    – допускает эксперт. «Еще по результатам референдума в Молдавии стало понятно, какие именно механизмы применяются внутри республики. Тем, кто живет в стране, можно голосовать как угодно, но власти организуют голосование за рубежом в таком объеме, как им надо», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    Он указал, что на зарубежных участках выборы проходят практически без какого-либо контроля, что позволяет «докидать необходимое количество бюллетеней». По его словам, результаты президентских выборов были в некотором роде предсказуемы.

    «Так устроена современная «демократическая» Молдавия, которую довели до раскола. На месте Санду я бы 100 раз подумал, стоит ли ломать через колено половину страны и двигать ее в сторону ЕС, как это 10 лет назад сделали ее украинские коллеги», – рассуждает аналитик. На этом фоне встает вопрос о дальнейших действиях оппозиции, говорит спикер. По его мнению,

    оппоненты действующей власти не станут провоцировать протесты, поскольку «это инструмент другого лагеря».

    «Если бы, скажем, Санду проиграла, вся Европа заявляла бы о том, что именно она – национальный лидер, а Россия «украла» выборы», – считает политолог. «Нынешняя молдавская оппозиция, скорее всего, будет активно заявлять о недемократичности выборов. И я надеюсь, что они продолжат работу по организации собственного электората в преддверии парламентских выборов 2025 года», – допускает эксперт.

    Эксперт также рассчитывает на то, что оппонентам Санду удастся объединиться для более продуктивной работы. «Они уже завоевали в ходе президентской и референдумной кампаний немало сторонников. Теперь стоит наращивать собственные позиции. Тем более у них есть все шансы это сделать», – заключил Корнилов.

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