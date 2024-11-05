Погибший на СВО снайпер оставил предсмертное письмо родителям

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает 72.RU, в письме Якубенко пишет: «Мама и папа, если вы это читаете, то меня уже, наверное, нет». Он призвал родителей не лить слезы и попросил отца построить новую баню, посадить дерево и завести собаку, пишет «Московский комсомолец».

Также снайпер рекомендовал родителям поехать на море и пожелал, чтобы отец не работал на вахте. В письме было сказано: «Мам, папа, жизнь одна, не тратьте время зря, наслаждайтесь временем, встречая рассвет у моря, ничего не откладывайте на потом».

Якубенко отметил, что ни о чем не жалеет и всегда будет рядом с родителями, даже после своей смерти.

Ранее сообщалось, что у погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от 14-летней школьницы.