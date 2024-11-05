Экономист: Искусственный интеллект будет зарабатывать людям цифровую валюту на бирже

Экономист Войтов назвал новые тренды в развитии цифровых валют

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если говорить о будущем валют и финансовых систем во всем мире, то сперва нужно упомянуть про цифровую валюту центрального банка (ЦВЦБ). Ее использование предполагает общее повышение объема транзакций, снижение коррупции, прозрачность всех актов проведения денег, а также ощутимый вклад в борьбу с мировым терроризмом», – пояснил Матвей Войтов, директор по маркетингу Web3 Tech.

«И в этой связи существуют различные возможности, касающиеся программируемости цифровых валют. Например, у человека на электронном кошельке есть деньги, но он тегирован как имеющий какие-то пагубные пристрастия. При походе в магазин такой гражданин не сможет оплатить алкоголь или сигареты. Эта технология должна сочетаться с системой цифровых идентификаторов личности. Этот частный случай характеризует концепцию в целом», – подчеркнул собеседник.

«Подобные возможности уже могут применяться в ряде ЦВЦБ, например, в Китае. В России механизм может использоваться при выплате субсидий Цифровым рублем, который разрешено будет использовать в «одно окно», например, материнский капитал. Такой подход также называют «окрашенными» деньгами. Если технологически оценивать затраты на инфраструктуру, необходимую для мониторинга государством того, куда тратятся те или иные целевые средства, можно прийти к выводу о выгодности использования инфраструктуры ЦВЦБ в сравнении с текущими затратами на мониторинг расходов», – указал спикер.

«Кроме того, рестрикции потенциально могут применяться и в части финансовых ограничений, находящихся под следствием или осужденных лиц. Например, человек не сможет тратить деньги в радиусе 100 км от места, где он должен регулярно отмечаться» – отметил эксперт.

«Еще один аспект будущего финансовой системы может быть представлен агентом искусственного интеллекта, который направлен на более эффективное использование денег человеком, и, кроме того, на все его манипуляции со средствами – торговлю на бирже, покупку и продажу цифровых финансовых активов. В принципе, уже сейчас банковские структуры в какой-то простой форме это делают, но в ближайшем будущем речь сможет идти о комплексном подходе. Однако это способно обрушить весь брокерский бизнес в мире. Уже сейчас «боты» с ИИ активно применяются во всевозможных в торгах», – заметил он.

«Стоит упомянуть и главный вызов для российской финансовой системы. Наш финтех по глобальным меркам очень продвинутый. Но все же пока есть гегемон в лице США», – продолжает собеседник. По его словам, немало стран до сих пор ориентируются на доллар, что «не позволяет в полной мере развиваться всему комплексу финансовых технологий». «Для того, чтобы раскрыть весь потенциал, необходимо уменьшить зависимость от чужих финансовых систем», – резюмировал Войтов.

Напомним, международный симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября в Москве. Участники мероприятия – ученые, исследователи, футурологи, писатели-фантасты и представители органов власти из 100 стран, в том числе России, Индии, Италии, Ирана, Китая, ОАЭ, Сербии, США и Франции.

В программе – более 60 сессий по четырем направлениям: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций. Программа и трансляции событий доступны на сайте future.russia.ru.

Симпозиум «Создавая будущее» – первое мероприятие Национального центра «Россия», который распорядился создать президент России Владимир Путин. Центр создан для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Национального центра принимают участие федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.