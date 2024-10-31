Tекст: Елизавета Шишкова

Он рассказал, что Сырский был вынужден приехать в Запорожскую область из-за колоссальных потерь среди украинских боевиков и успехов Российской армии в продвижении вперед, сообщает РИА «Новости».

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил Запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», – сказал Рогов.

По его словам, визит Сырского пытаются представить как плановый и рабочий, однако события на фронте говорят об обратном. Приезд главнокомандующего свидетельствует о серьезных проблемах в командовании украинских войск на Запорожском направлении.

Ранее Сырский заявил о тяжелых боях на всей линии фронта и подчеркнул необходимость усиления военно-технической поддержки Украины.

Украинские войска усиливают свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.