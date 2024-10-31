Сырский заявил о тяжелых боях на линии фронта

Сырский рассказал генералу США Каволи о тяжелых боях и попросил военной помощи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в телефонном разговоре с генералом Кристофером Каволи, командующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, обсудил тяжелую ситуацию на фронте, передает ТАСС.

Сырский отметил, что вдоль всей линии фронта идут интенсивные бои. Он подчеркнул, что украинская армия сталкивается с серьезными трудностями в связи с превосходством Российской армии в техническом оснащении и численности личного состава.

В ходе разговора Сырский попросил укрепить военно-техническую поддержку украинской армии со стороны США и НАТО. Особое внимание было уделено необходимости усиления поставок вооружения и боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине представили законопроект, который запрещает назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России, на фоне критики главнокомандующего ВСУ.