Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.0 комментариев
Сырский заявил о тяжелых боях на линии фронта
Сырский рассказал генералу США Каволи о тяжелых боях и попросил военной помощи
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с генералом Кристофером Каволи сообщил о тяжелых боях на всей линии фронта и подчеркнул необходимость усиления военно-технической поддержки Украины, учитывая превосходство Российской армии.
Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в телефонном разговоре с генералом Кристофером Каволи, командующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, обсудил тяжелую ситуацию на фронте, передает ТАСС.
Сырский отметил, что вдоль всей линии фронта идут интенсивные бои. Он подчеркнул, что украинская армия сталкивается с серьезными трудностями в связи с превосходством Российской армии в техническом оснащении и численности личного состава.
В ходе разговора Сырский попросил укрепить военно-техническую поддержку украинской армии со стороны США и НАТО. Особое внимание было уделено необходимости усиления поставок вооружения и боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине представили законопроект, который запрещает назначение на высшие воинские должности лиц, имеющих близких родственников в России, на фоне критики главнокомандующего ВСУ.