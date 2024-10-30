Рогов: ВСУ стягивают подразделения к Каменскому, используя дроны для атак на позиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ стягивают резервы к Каменскому на Запорожском фронте, включая силы с Ореховского направления, где украинские войска теряют позиции, сообщает ТАСС. Рогов добавил, что переброска подразделений осуществляется на Степногорское направление, вероятно, с целью выбить российские войска из указанного населенного пункта.

Рогов отметил, что ВСУ активно усиливают свои позиции в Каменском не только за счет резервов, но и используют дроны для атак. В частности, значительное количество беспилотников было завезено в этот район, что позволяет украинским силам наносить удары по позициям российских войск. С Ореховского направления, где ВСУ отступают и теряют свои позиции, также перебрасываются подразделения.

Переброска резервов и использование дронов указывают на растущую активность ВСУ в этом районе. По мнению Рогова, это может свидетельствовать о стремлении украинской стороны изменить баланс сил на Запорожском фронте, несмотря на трудности на других направлениях. В то же время такие действия требуют мобилизации дополнительных ресурсов и усилий со стороны ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра, а также уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье.