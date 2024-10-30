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ВСУ перебросили резервы к Каменскому на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ стягивают подразделения к Каменскому, используя дроны для атак на позиции
Украинские войска усиливают свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское, где войска теряют позиции, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ стягивают резервы к Каменскому на Запорожском фронте, включая силы с Ореховского направления, где украинские войска теряют позиции, сообщает ТАСС. Рогов добавил, что переброска подразделений осуществляется на Степногорское направление, вероятно, с целью выбить российские войска из указанного населенного пункта.
Рогов отметил, что ВСУ активно усиливают свои позиции в Каменском не только за счет резервов, но и используют дроны для атак. В частности, значительное количество беспилотников было завезено в этот район, что позволяет украинским силам наносить удары по позициям российских войск. С Ореховского направления, где ВСУ отступают и теряют свои позиции, также перебрасываются подразделения.
Переброска резервов и использование дронов указывают на растущую активность ВСУ в этом районе. По мнению Рогова, это может свидетельствовать о стремлении украинской стороны изменить баланс сил на Запорожском фронте, несмотря на трудности на других направлениях. В то же время такие действия требуют мобилизации дополнительных ресурсов и усилий со стороны ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра, а также уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье.