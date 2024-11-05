Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.0 комментариев
Трамп обвинил демократов в создании «системы зла»
Трамп заявил о борьбе с демократической «системой зла», а не с Харрис
Дональд Трамп на митинге в Мичигане заявил, что сражается с демократической «системой зла», а не с Камалой Харрис, апеллируя к предыдущей кампании против Байдена, которую также считал борьбой с системой.
Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, заявил, что его основная борьба направлена не против его основной оппонентки Камалы Харрис, а против демократической «системы зла», передает ТАСС.
Выступая на митинге в Мичигане, Трамп подчеркнул, что его противостояние с Джо Байденом в предыдущих выборах также было направлено не на личность, а против системы, внутри которой Байден, по его словам, был «заперт в подвале».
5 ноября в США проходят выборы, на которых избираются президент, треть Сената, вся Палата представителей Конгресса, а также губернаторы 11 штатов и двух территорий. Основными претендентами на пост главы государства являются Дональд Трамп от республиканцев и Камала Харрис от Демократической партии. Камала Харрис занимает должность вице-президента США с января 2021 года.
Трамп занимал пост 45-го президента США с 2017 по 2021 годы. В 2020 году он проиграл выборы демократу Джо Байдену и теперь пытается вернуться в Белый дом. Выборы 2020 года для Трампа стали вызовом, и он активно предпринимает шаги для возвращения на политическую арену, акцентируя внимание на критике демократической системы.
Отметим, что, Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса в Диксвилл-Нотч, что отражает напряженность предстоящей избирательной гонки. Высказывались предположения, что результаты выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что приведет к массовым протестам и потенциальным попыткам захвата Капитолия.