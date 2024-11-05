  • Новость часаРоссийские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»
    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    Вучич назвал отличие России от Запада
    По ВСУ в Запорожской области нанесены авиаудары с ФАБ-500
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    В Киеве прогремели взрывы
    Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии
    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    8 комментариев
    5 ноября 2024, 10:25 • Новости дня

    На Урале школьник погиб, упав в яму с водой

    На Урале школьник погиб в яме с водой при работах по прокладке газопровода

    Tекст: Мария Иванова

    На Урале школьник 2015 года рождения погиб, упав в яму с водой, оставленную рабочими при прокладке газопровода, следователи возбудили уголовное дело.

    Свердловские следователи возбудили уголовное дело после трагической гибели школьника на Урале, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 4 ноября, когда ребенок 2015 года рождения упал в неогороженную яму, заполненную водой, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода. Родители нашли сына уже без признаков жизни.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Региональная прокуратура также намерена оценить соблюдение технических регламентов и законодательства, касающегося охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

    В сообщении ведомства уточняется, что будет дана правовая оценка не только проведенным работам, но и условиям их безопасности, что может повлечь за собой дополнительные меры ответственности для виновных.

    Ранее в Новосибирске местный житель упал с моста в горячий водоем и умер, его тело обнаружили через несколько дней сообщали местные СМИ.

    До этого в Приморском крае глухонемой житель ушел в лес за грибами и упал в нефтеналивную емкость глубиной больше пяти метров, где пробыл четыре дня, после чего его спасли.

    4 ноября 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается в России ежегодно 4 ноября.

    В мероприятии участвовали Путин, главы традиционных конфессий и представители общественных организаций. Среди участников религиозные лидеры, такие как патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и главный муфтий России Талгат Таджуддин. Присутствовали также представители других религиозных конфессий, включая главного раввина России Берла Лазара, передает ТАСС.

    Путин отметил важность исторического события, связанного с Мининым и Пожарским, подчеркнув, что в начале XVII века Россия «стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира». Однако, добавлял глава государства, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, «отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

    На церемонии присутствовали и представители молодежных, ветеранских и патриотических организаций, включая «Юнармию», «Движение первых» и другие. Запланировано, что после церемонии Путин посетит выставку-форум «Православная Русь» в Манеже.

    Коментарии (6)
    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

    Коментарии (48)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (22)
    4 ноября 2024, 11:34 • Новости дня
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    The Hill: Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, будучи кандидатом на пост президента США, может предложить ультиматум Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину для завершения конфликта на Украине, угрожая прекращением помощи и расширением экономической войны, сообщает The Hill.

    Как пишет издание, Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. По мнению автора статьи Александра Темерко, Трамп, в случае победы на выборах, может поставить перед Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Темерко также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    При этом ситуация на Украине остается напряженной, а влияние Трампа на разрешение конфликта, как утверждается в статье, может стать значительным фактором в изменении текущего курса событий. Темерко полагает, что действия Трампа могут привести к значительным изменениям в политике США в отношении Украины и России.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

    Коментарии (93)
    4 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей

    Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле

    Боррель оконфузился на переговорах с Южной Кореей
    @ Alberto Paredes/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время своей поездки в Азию Жозеп Боррель на переговорах в Сеуле ошибочно назвал Южную Корею Японией, что вызвало смех среди присутствующих представителей южнокорейского правительства.

    На встрече с представителями южнокорейского правительства Боррель заявил: «Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», сообщает РИА «Новости». Эта ошибка вызвала смех среди южнокорейских делегатов.

    После замечания одного из членов европейской делегации Боррель быстро исправил свою ошибку и извинился, добавив: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Жозеп Боррель сообщал о первом в истории партнерстве Евросоюза и Японии в области обороны и безопасности с азиатской страной на конференции в Токио.

    Коментарии (17)
    4 ноября 2024, 21:01 • Новости дня
    Путин назначил выпускника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил экс-мэру Краснодара, ветерану СВО, выпускнику I потока образовательной программы «Время героев» Евгению Первышову пост врио губернатора Тамбовской области.

    Путин обсудил предложение о назначении Первышова на пост временно исполняющего обязанности главы Тамбовской области. В ходе встречи Путин сказал Первышову, что знает о его ознакомлении с предложением и интересуется его мнением об этом, сообщает ТАСС.

    Первышов подтвердил, что согласен с предложением возглавить Тамбовскую область. Он отметил, что уже ознакомлен с данной инициативой и готов приступить к исполнению обязанностей.

    Путин подписал указ о назначении Первышова вместо прежнего губернатора Максима Егорова, который покинул пост по собственному желанию.

    Первышов, ранее занимавший пост мэра Краснодара и принимавший участие в СВО, будет временно исполнять обязанности до избрания нового главы региона.

    Первышов Уроженец Кубани. Имеет опыт работы на руководящих должностях в системе регионального управления: как в исполнительных, так и в представительных органах власти. В течение почти пяти лет возглавлял крупный «город-миллионник» (Краснодар). Имеет успешный опыт участия в общественно-политических кампаниях федерального значения: в 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Государственную Думу VIII созыва. Осенью 2022 года добровольцем отправился в зону СВО, где проходил службу в БАРС «Каскад» / ГРОМ «Каскад». Впоследствии продлевал контракт на прохождение службы в зоне СВО. Кавалер ордена Мужества. Отец четверых детей.

    Первышов – выпускник I потока образовательной программы «Время героев». В рамках обучения проходил стажировку в Правительстве Москвы (как в центральном аппарате, так в территориальных органах управления).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в июне пообещал сделать предложение по работе Дмитрию Первышову, который в 2022 году, будучи депутатом Госдумы, отправился на специальную военную операцию на Украине.

    Коментарии (9)
    4 ноября 2024, 15:34 • Новости дня
    Кириенко: На симпозиум «Создавая будущее» собрались представители 100 стран

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители 100 стран, которые составляют мировое большинство, собрались обсуждать будущее в Москве, оно должно быть безопасным и справедливым. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее». 

    Симпозиум проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Как сообщает ТАСС, мероприятие собрало представителей 100 стран, которые обсуждают вопросы формирования безопасного и справедливого будущего. Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ, отметил важность участия стран, представляющих мировое большинство.

    «На симпозиум у нас приехали участники, партнеры, гости из 100 стран мира, которые точно представляют абсолютное большинство жителей нашей прекрасной планеты. И для нас это очень важно», – подчеркнул Кириенко на открытии симпозиума.

    Симпозиум проходит в День народного единства, подчеркивая важность единства народа не только через традиции, но и через мечту о будущем. «Мы, конечно же, мечтаем о суверенной, сильной стране, мы мечтаем о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, быть успешным, жить в безопасном и справедливом мире», – отметил Кириенко.

    Он также напомнил, что в прошлом году на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия», которую посетили более 18 млн человек из 120 стран. Национальный центр «Россия», где проходит симпозиум, создан как продолжение этой работы и начинает свою деятельность с международного симпозиума, посвященного будущему.

    Кириенко подчеркнул значимость Дня народного единства, отметив, что четыреста лет назад люди разных национальностей объединились для защиты суверенитета. «У нас на территории страны живут 194 национальности и этнические группы, и в культуре России бережное отношение к истории и традициям каждого народа», – указал он.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 13:39 • Новости дня
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    Губернатор Тамбовской области объявил о переходе на новую работу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Тамбовской области Максим Егоров оставит свою должность и перейдет на работу на федеральный уровень, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    «Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень», – заявили в пресс-службе правительства Тамбовской области, передает РИА «Новости».

    Между тем Егоров в своем видеообращении в Telegram-канале подтвердил свой уход, отметив, что «сегодня руководство страны ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять». Он также выразил благодарность жителям Тамбовской области, подчеркнув, что она стала для него родной за прошедшие годы.

    «Я – настоящий тамбовчанин, я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», – добавил он, завершая свое заявление об отставке.

    Ранее глава Тамбовской области на выставке «Россия» назвал ключевые достижения региона.

    Напомним, в сентябре 2022 года в Тамбовской области прошла церемония вступления в должность главы региона Максима Егорова.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 14:41 • Новости дня
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    На Украине предрекли появление городов-призраков
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Геополитический аналитик и ветеран вооруженных сил Виктор Коваленко прогнозирует, что украинцы столкнутся с холодной зимой из-за отсутствия электричества, что приведет к появлению городов-призраков и перемещению населения.

    Он в интервью журналу Newsweek подчеркнул, что предстоящая зима станет самой сложной для страны с февраля 2022 года. Коваленко отметил, что серьезный ущерб, нанесенный украинским электростанциям, не позволит им быть восстановленными в ближайшее время, передает Lenta.ru.

    «Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», – отметил эксперт. Аналитик добавил, что это приведет к появлению городов-призраков, перемещению населения, а также голоду и смерти из-за низких температур. Он подчеркнул, что некоторые электростанции никогда не будут восстановлены, что усугубит кризисную ситуацию в стране.

    Напомним, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что предстоящей зимой на Украине возможно длительное отключение электроэнергии до 20 часов в сутки, что может серьезно повлиять на городские районы. При этом на Украине принят закон, предусматривающий до семи лет тюрьмы за хранение дров без документов.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сделал прогноз, заявив, что Украине в ее нынешнем виде может остаться существовать не больше года.

    Коментарии (5)
    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

    Коментарии (8)
    4 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками

    В ДНР состоялась встреча пленных бойцов ВСУ с родственниками

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мероприятие, на котором родственники смогли встретиться с пленными украинскими военнослужащими, прошло в Донецкой Народной Республике, сообщила волонтер Марина Ашифина.

    По ее словам, на встрече присутствовали десять военнопленных и пятнадцать их родственников. Ашифина отметила, что такие мероприятия проводятся не только в республике, но и по всей территории России, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула важность этих встреч, так как пленные военнослужащие изолированы от информации и не имеют возможности узнать о том, как живут их близкие. «Мы хотим делать эти встречи гораздо больше, гораздо чаще, чтобы помогать людям», – добавила волонтер.

    Организация мероприятия осуществлялась при содействии омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

    Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ Александр Бакай в пункте содержания военнопленных встретился с супругой Татьяной, которая обратилась за помощью к волонтеру Марине Ашифиной для его освобождения.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Иммунолог назвал симптомы вируса Коксаки

    Иммунолог Жемчугов рассказал о распространении и симптомах вируса Коксаки в России

    Иммунолог назвал симптомы вируса Коксаки
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о распространении вируса Коксаки в детсадах и школах России, отметив основные симптомы и пути заражения этой инфекцией.

    Жемчугов прокомментировал ситуацию с ростом жалоб на вирус Коксаки в российских детсадах и школах, пишет RT. Жемчугов отметил, что инфекция, известная как «кишечный грипп», проявляется высокой температурой, болями в мышцах, рвотой и диареей. Это особенно опасно для маленьких детей, так как может вызвать осложнения, такие как менингит или воспаление сердца.

    Жемчугов пояснил, что вирус Коксаки может распространяться различными путями, включая контактный и воздушно-капельный, особенно через кашель и чихание. Он добавил, что такие вспышки характерны для осени, когда люди возвращаются из отпусков и обмениваются инфекциями в школах и детсадах.

    Специалист рекомендовал соблюдать меры предосторожности, такие как частое мытье рук и употребление только проверенной воды на курортах. Он подчеркнул важность быстрого тестирования на вирус при появлении первых симптомов, поскольку сыпь, вызванная Коксаки, может быть также признаком других инфекций, таких как корь и ветрянка.

    Жемчугов заключил, что в случае болезни следует немедленно обращаться к врачу и избегать повышения температуры, чтобы предотвратить осложнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, случаи заражения вирусом Коксаки зафиксированы в Краснодарском крае, но вспышки заболеваемости нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Роспотребнадзор усилил контроль за утренними фильтрами в школах и детсадах в связи с появившимися сообщениями о вирусе Коксаки в регионах России.

    Коментарии (2)
    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине

    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине

    НАТО подтвердило строительство второго завода Rheinmetall на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Германии, подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, сообщает РИА «Новости». Он заявил, что вскоре второй завод будет завершен и начнет работу.

    «Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершен и второй», – отметил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Ожидается, что второй завод станет важной частью инфраструктуры для производства вооружений на территории Украины.

    Ранее было сообщено, что первый завод Rheinmetall, открытый в текущем году, занимается выпуском и ремонтом бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx, а глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта. Завод немецкого концерна Rheinmetall, расположенный на Украине, считается законной военной целью для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Коментарии (36)
    4 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Ростовской области решил уйти в отставку
    Глава Ростовской области решил уйти в отставку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о своем уходе в отставку, объяснив это переходом на другую должность.

    Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что он уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Отмечается, что подробности относительно новой должности он пока не раскрыл. Пока неизвестно, кто займет его место на посту губернатора Ростовской области.

    Ранее сообщалось, что губернатор Тамбовской области Максим Егоров оставит свою должность и перейдет на работу на федеральный уровень.

    Коментарии (11)
    Главное
    Стало известно об уничтожении 15 боевиков ВСУ под Любимовкой в Курской области
    Политолог спрогнозировал массовые протесты в США после выборов
    В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки
    Иностранных наемников заметили в рядах сотрудников ТЦК на Украине
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане
    Российские ноутбуки обогнали американские по продажам
    Олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с одного до трех миллионов рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем ответит молдавская оппозиция на жульничество Санду

    По итогам второго тура президентских выборов в Молдавии победила Майя Санду. Однако отрыв от Александра Стояногло, как и в первом туре, стал совсем незначительным и сомнительным по своей природе. Эксперты считают, что при таком серьезном расколе общества у оппозиции есть все шансы отыграться, однако для этого ей необходимо решить несколько задач. Подробности

    Перейти в раздел

    России придется переформатировать все границы Украины

    Желание выйти на границы 1991 года стало визитной карточкой офиса Владимира Зеленского. И хотя не все западные политики поддерживают это желание Украины, территория страны на момент распада СССР рассматривается ими как данность. Однако в экспертном сообществе считают, что под словом «Украина» в разные времена (и в разных государствах) понимали обширный массив территорий – и сегодня многие из этих территорий прямо или косвенно оспариваются соседями. Подробности

    Перейти в раздел

    В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»

    «Россия уже тут». Так в польских элитах реагируют на грандиозный скандал последних дней – публикацию выводов комиссии по расследованию «российского влияния» за последние двадцать лет. Едва ли не главным проводником российских интересов в Польше называют бывшего министра обороны страны и отъявленного русофоба Антония Мацеревича. В чем же он на самом деле провинился? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему власть Украины надеется на Трампа

      Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............