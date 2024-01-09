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Темой урока «Разговоры о важном» стало 450-летие «Азбуки» Ивана Федорова
Темой урока «Разговоры о важном» 9 января стало 450-летие «Азбуки» Ивана Федорова
В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» 9 января в школах и колледжах России состоялся диалог, который был посвящен новогодним 450-летию «Азбуки» Ивана Федорова.
Почетным гостем занятия стал российский детский писатель, поэт и драматург Андрей Усачев, который рассказал школьникам и студентам об истории создания азбуки, почему буква «я» последняя буква алфавита и зачем современным людям необходимо читать книги.
«Это мы сейчас говорим «а», «б», «в» «г», а раньше за каждой буквой таился некий смысл. Азбука самое логичное изобретение человечества», – отметил он.
Также детский писатель добавил, что любому начинающему писателю необходимо как можно больше читать самой разной литературы и слушать взрослых, и если вы планируете начинать писать, то обязательно стоит писать о чем-то важном.
Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога со школьниками и студентами пришли к выводу, что с развитием книгопечатания в русской культуре и просвещении началась новая эпоха, история создания и распространения печатных книг.
Напомним, 450 лет назад – в 1574 году – Иван Федоров создал первую «Азбуку», что стало первым печатным пособием для начального обучения. Первопечатник выработал универсальную структуру книги и наполнил ее оригинальным содержанием, и его творческие находки использовались авторами русских азбук и букварей на протяжении столетий.