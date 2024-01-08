Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.



