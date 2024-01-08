Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.7 комментариев
Россия и Иран отказались от SWIFT
Москва и Тегеран смогли соединить свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому банки проводят сообщения напрямую, заявил замглавы ЦБ Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.
По его словам, теперь двум странам больше не нужна Швейцария, коммерческие банки государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения, передает РИА «Новости».
«Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране», – приводит слова Карими агентство Fars.
Страны смогут осуществлять сделки в своих национальных валютах.
Ранее в ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT.