Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.2 комментария
В ЦКБ «Рубин» нашли способ обойти SWIFT
Расчеты для оплаты контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в обход системы SWIFT найдены, есть альтернативные схемы, заявил заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов.
ЦКБ «Рубин» является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.
По словам Баранова, традиционная схема расчетов в долларах по системе SWIFT закрылась и возникла необходимость в альтернативных расчетных схемах, передает РИА «Новости». Он добавил, что решения найдены, «Рособоронэкспорт» этим активно занимается. При этом он не стал «подсказывать недоброжелателям», как это происходит.
Он подчеркнул, что денежные затруднения не привели к приостановке ВТС под лозунгом: «Нет денег – нет поставок».
Напомним, в июле помощник президента России Максим Орешкин рассказал о планах российских властей настроить внешнеэкономическую торговлю так, чтобы необходимости проведения платежей через межбанковскую систему SWIFT не было.