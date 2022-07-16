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Орешкин заявил о планах сделать так, чтобы необходимости в SWIFT не было
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Власти России планируют настроить внешнеэкономическую торговлю так, чтобы необходимости платежей через межбанковскую систему SWIFT не было, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».
«Со SWIFT вопрос будет решен очень просто – мы сделаем так, что в нем необходимости не будет», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.
Он назвал работу по созданию камфорных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности ключевой задачей властей сейчас.
«На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем, на самом деле, сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше», – рассказал Орешкин.
Также с китайскими партнерами обсуждается ряд инновационных идей, «которые могут изменить мир кардинально».
Орешкин подчеркнул, что Россия не собирается быть закрытой экономикой, она старается сотрудничать со всеми, но для этого необходимы надежные финансовые институты.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем возможно создание новой резервной валюты стран БРИКС.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
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Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой
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Запад согласился отменить часть санкций ради решения сразу двух проблем: снять препятствия для экспорта как украинского, так и российского зерна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Минобороны России анонсировали скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу» – по итогам переговоров России, Украины, Турции и ООН.
«Предварительная отмена санкций связана с очевидным прогрессом на переговорах в Стамбуле. И те заявления, которые делали и генерал Конашенков, и Минобороны Турции, и сам генсек ООН Антониу Гутерриш, указывают на то, что на следующей неделе может быть подписано финальное соглашение. Уже обсуждаются технические детали. Значит, есть взаимосвязь между снятием санкций и решением вопроса с вывозом зерна с Украины», – говорит замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Намерения Брюсселя, о которых стало известно в пятницу, упрощают вывоз российского зерна, пояснил эксперт. «Сложности заключались в том, что зарубежные перевозчики, владельцы судов до сих пор отказывались обслуживать российских экспортеров зерна, западные банки не проводили расчеты, связанные с экспортом. Теперь все эти проблемы отпадут», – надеется Суслов.
«Я бы не назвал этом каким-то подарком Москве. Это стоит рассматривать в контексте общего стремления не допустить мирового продовольственного кризиса. Кроме того, частичная отмена санкций означает признание Западом того очевидного факта, что поставки нашего зерна влияют на мировые рынки значительно больше, чем того зерна, которое с прошлого года лежит в одесском порту», – добавил он.
В Москве не раз говорили, что мы готовы и решать проблему украинского зерна, и поставлять свое собственное зерно. «Но для этого необходимо было снять санкции. Теперь Запад, похоже, согласился на сделку», – заключил Суслов.
Ранее представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле в основном поддержали предложения Москвы. Итоговое соглашение, которое носит название «Черноморская инициатива», вскоре будет готово, уверен Конашенков. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, добавил источник ТАСС в Евросоюзе.
Одновременно стало известно о намерении Еврокомиссии изменить режим санкций таким образом, чтобы они больше не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. На смягчение санкционного режима пошли и в Вашингтоне. Минфин США накануне вывел из-под санкций бывшую «дочку» Газпрома Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.
Киев «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Москвой об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Впрочем, член российской делегации на переговорах с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, что договоренности по экспорту зерна никак не увязаны с возможностью возобновления переговоров Москвы и Киева.
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Газпром затребовал от Siemens документы по турбине для «Северного потока»
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Газпром обратился к Siemens с официальной просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга.
«15 июля Газпром официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС (компрессорная станция – прим. ВЗГЛЯД) «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток» и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.
Газпром также рассчитывает на безусловное выполнение Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, «от которых зависит надежная работа газопровода «Северный поток» и обеспечение природным газом европейских потребителей», подчеркнули в российском холдинге.
По информации СМИ, одна из турбин для «Северного потока», застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу, другие пять доставят в Канаду в течение двух лет для техобслуживания.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера
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Российские блогеры активно обсуждают фотографию трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова разместила это фото в своем Telegram-канале, задавшись вопросами: «Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»
«У кого-то день взятия Бастилии точно прошел не зря», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.
«А это гости, посетившие посольство Франции в США на День взятия Бастилии: открытые транс-женщины адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон, – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде. – Если бы французские революционеры увидели, к чему может привести начатая ими эмансипация, они не брали бы никакую Бастилию и просто разошлись бы по домам», – заключила она.
«Это делается для того, чтобы свести население с ума. Идет подмена всего, что может быть в голове. Это разрушение рационального рассудка, здравого сознания. Ты не можешь это отрицать, выразить недовольство. Пихают все это через так называемую культуру. Это государственная политика, спускаемая сверху и внедряемая повсеместно. Это ведет к полному безумию, а когда население доведено до такого состояния, с ним можно делать все, что угодно», – уверен публицист Дмитрий Пучков, комментарий которого опубликовал Sputnik.
«Не буду врать, было здорово посочувствовать такому же трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью» (с). Все, что волнует нынешнего заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона и адмирала-трансгендера США Рейчел Левин», – пишет Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена».
Telegram-канал «Царьград» также опубликовал фото «сладкой парочки» – трансгендерного адмирала и помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, называющей себя «небинарной гендерфлюидной персоной». «К слову, американцы до сих пор критикуют назначение Сэма Бринтона, так как считают, что из-за одежды, которую он (она, оно) носит, его (ее) не будут воспринимать серьезно при международных переговорах», – отмечает канал.
«Америка, Европа, остановитесь! Вы скоро стульям втыкать будете. Украинцы, ну у вас, блин, и братья теперь. Или сестры… Ну вы-то теперь в этом плотно разбираетесь», – написал военкор Александр Сладков.
«Бал у Сатаны. (...) Как думаете, почему Байден не взял их с собой в Саудовскую Аравию?» – иронизирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.
В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену
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Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд усмехнулся в лицо президенту США Джо Байдену, не решившемуся ответить на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.
Видео эпизода опубликовала во «ВКонтакте» востоковед, автор книг по истории и политике Ближнего Востока Мария Кича.
В ролик попал момент из переговорной комнаты, где за общим столом сидят делегации США и Саудовской Аравии во главе с Байденом и бен Салманом.
«Президент Байден, Саудовская Аравия все еще остается страной-изгоем?» – спросила журналистка.
Американский лидер проигнорировал вопрос, в то время как принц ехидно улыбнулся, посмотрев в сторону Байдена.
Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, произошедшего в 2018 году в Турции.
В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Немецкое издание Welt написало, что различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывают усиливающуюся роль Москвы.
Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины
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Без агентуры внутри структур противника невозможно получить секретные данные о том, что в таком-то здании в определенное время назначено совещание военной верхушки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. О том, что в результате ракетного удара по Виннице уничтожена группа командиров ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.
«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», – считает президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров.
Похожие удары наносились при проведении всех военных кампаний последнего времени, напомнил эксперт. «Это свойственно не только России, но и другим странам. Такие ракетные удары наносились в Афганистане, во время двух чеченских кампаний, когда мишенью становились сборища террористов. Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей «Исламского государства*» точным ударом ракеты», – отметил собеседник.
В пятницу представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности нанесенного накануне удара крылатыми ракетами «Калибр» по украинскому городу Виннице. Целью было здание гарнизонного Дома офицеров. По его словам, в результате уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов, проводившие совещание. Совещание касалось вопросов передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиапарка.
В четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в Доме офицеров находился «временный пункт размещения нациков».
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы, прослушивание эфира противника.
«Мы живем в очень прозрачном мире. Большое количество людей общаются по открытой связи, обсуждая какие-то темы. Сегодня в распоряжении любой спецслужбы есть огромный арсенал средств – в первую очередь технического свойства. Даже пусть военные иногда говорят завуалированно, если есть определенные наводки на эту тему, это позволяет понять, что и где планируется», – пояснил генерал.
«За счет анализа многочисленных разговоров, а также благодаря сведениям из других источников можно достаточно точно определить время и место, характер мероприятия, а иногда даже пофамильно состав его участников», – добавил Михайлов.
Как правило, серьезное совещание всегда проводится в каком-то официальном здании, редко их собирают в палатке где-то на полигоне, напоминает генерал. «Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров», – сказал Михайлов.
Кстати, таким же образом потом оценивается и эффективность удара, когда после каждого удара звучит заявление о том, что столько живой силы противника уничтожено, напоминает эксперт. «Понятно, что из космоса мы не сможем посмотреть, сколько человек уничтожено внутри здания. Но сразу после удара начинаются радиопереговоры, офицеры, солдаты обмениваются какими-то сведениями. Вот такой радиоперехват позволяет понять общую картину произошедшего», – подытожил генерал.
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СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS
Российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Установку якобы уже переправили в Россию, на данный момент неизвестно, продали ли ее украинские военные, либо же она была захвачена, передает «Газета.Ru» со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эта РСЗО может стать чувствительной потерей для Вашингтона, поскольку это позволит российским специалистам разработать способы противодействия таким установкам.
В понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские военные могут уничтожить американские HIMARS.
Украина принялась угрожать западным банкам
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Власти Украины заявили, что если банки США и Европы продолжат работать с компаниями, которые торгуют российской нефтью, Киев запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст иски в Международный уголовный суд, пишут СМИ.
Financial Times ссылается на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко. Устенко заявил, что соответствующие письма направлены JPMorgan Chase и HSBC. Также издание сообщает, что письма направлены Citigroup и Credit Agricole. От банков требуют перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях, передает ТАСС.
Устенко заявил о намерении украинских властей подать иски против банков в МУС. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Устенко заявил, что банки, по его мнению, «совершают военные преступления», помогая России. Financial Times указывает, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, но может делать это в отношении физических лиц в этих структурах.
В письме JPMorgan Chase Устенко раскритиковал доклад аналитиков банка, заявивших, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если Россия сильно сократит добычу. Устенко счел доклад «нагнетающим страх и основанным на анализе плохого качества». В свою очередь, в JPMorgan Chase заявили, что играют активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.
Напомним, в июне крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу. На Западе заявили, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность. Даже сам Минфин США признает, что наступление технического «дефолта» в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.
Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста
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Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.
Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости».
Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США.
Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии.
Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS
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Управляемые снаряды новейшей российской РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировали высокую точность и эффективность на Украине, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что снаряды «Торнадо-С» «успешно применяются» в ходе спецоперации. По словам источника, «они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей». В частности, речь идет об «уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе».
Как заявил источник, эти снаряды «превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части». Также они имеют преимущество и «по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем 5–7 метров».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
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Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS
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Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагона, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
Также сообщалось о желании Польши закупить 500 РСЗО HIMARS.
До этого по американской программе продажи военной продукции за рубеж Польша запросила 20 комплексов HIMARS. В НАТО сообщили, что «первые поставки запланированы на 2023 год», передает RT.
Следует отметить, что HIMARS Польша ждет с 2019 года, передает ТАСС.
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Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»
Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус».
По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма.
В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все».
Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении
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В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Глава минобороны Украины напомнил, что он «не ракетчик, а юрист»
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Министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
Резников выразил благодарность союзникам Украины за помощь. Как заявил министр, «это не значит, что две системы (NASAMS) смогут защитить все небо Украины». В ответ на вопрос, какую же часть Украины они защитить смогут, Резников заявил: «Я не готов ответить. Я не ракетчик, я – адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь».
Министр выразил готовность «рассказать про другие виды вооружений, про которые раньше даже понятия не имел». Он похвастался тем, что «сегодня, например, различает MLRS и HIMARS». Глава ведомства обещал «выучить все о NASAMS в деталях». «Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS. Напомним, Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
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Кандидаты на пост премьера Британии оценили честность Джонсона
В ходе дебатов кандидаты на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании рассказали, считают ли нынешнего главу кабмина Бориса Джонсона честным человеком.
Экс-министр финансов Риши Сунак заявил: «Есть ряд причин, почему я ушел в отставку, но доверие и честность – среди них». Его отставка спровоцировал целую волну увольнений. Замминистра торговли Пенни Мордонт считает, что «были несколько очень серьезных вещей», и Джонсон «заплатил цену за это», передает ТАСС со ссылкой на Channel 4.
Глава МИД страны Лиз Трасс заявила, что продолжает верить Джонсону. При этом, по ее словам, Джонсон «сам сказал, что те вещи, которые он говорил, не были на 100% точными». «Я безоговорочно верю в это», – заявила Трасс.
Депутат Кеми Бэйднок, отвечая на вопрос о том, был ли Джонсон честным, сказала: «Иногда». Глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат сказал: «Нет». Его ответ вызвал громкие аплодисменты публики, следящей за дебатами в студии.
Напомним, Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.