Орешкин заявил о планах сделать так, чтобы необходимости в SWIFT не было

Власти России планируют настроить внешнеэкономическую торговлю так, чтобы необходимости платежей через межбанковскую систему SWIFT не было, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

«Со SWIFT вопрос будет решен очень просто – мы сделаем так, что в нем необходимости не будет», – передает РИА «Новости» слова Орешкина.

Он назвал работу по созданию камфорных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности ключевой задачей властей сейчас.

«На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем, на самом деле, сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше», – рассказал Орешкин.

Также с китайскими партнерами обсуждается ряд инновационных идей, «которые могут изменить мир кардинально».

Орешкин подчеркнул, что Россия не собирается быть закрытой экономикой, она старается сотрудничать со всеми, но для этого необходимы надежные финансовые институты.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем возможно создание новой резервной валюты стран БРИКС.