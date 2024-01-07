  • Новость часаЭкс-аналитик ЦРУ: Россия бьет ВСУ на совершенно другом уровне
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Тайна Рождественской радости

    Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Рождество изменило геометрию времени

    У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.

    11 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Единение – главное слово 2023 года

    В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и Знамя Победы – на одной стене.

    9 комментариев
    7 января 2024, 15:19

    Глава МИД Италии предложил создать единую армию ЕС

    Глава МИД Италии Таяни предложил создать объединенные вооруженные силы ЕС

    Глава МИД Италии предложил создать единую армию ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу необходима своя собственная объединенная армия, заявил глава итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни в интервью.

    Усиление сотрудничества стран Европы является приоритетом для возглавляемой политиком партии «Вперед, Италия!», заявил Таяни в интервью La Stampa, передает «Коммерсант».

    Если ЕС желает быть миротворцем, то ему нужны европейские вооруженные силы, это «фундаментальное условие» для проведения эффективной европейской внешней политики.

    При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, заключил министр.

    Осенью 2018 года с предложением создать европейскую армию для «защиты от России» выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Занимавший тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель поддержала его.

    6 января 2024, 18:09
    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США безуспешно ищут возможность надавить на Россию

    В США заявили о жестком ответе Москвы на просьбу по Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона пытается договориться с российской по теме Украины, но Москва эти предложения жестко отвергает, поскольку в них должно быть включено условие об уходе США с украинской территории, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    США пытаются выяснить, как можно принудить Россию к переговорам, и полагают, что все еще существует способ осуществить это, сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    При этом российская сторона отвергает все переговоры, где нет условия об уходе США с Украины и прекращения угроз границам России.

    Джонсон добавил, что западные страны влили в Украину миллиарды долларов, но это не позволило нанести стратегическое поражение России.

    Ранее СМИ сообщали, что американские политики начали осознавать, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить.

    Коментарии (77)
    6 января 2024, 17:23
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    Собчак уточнила данные о «побеге» Ивлеевой за границу
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Телеведущая Анастасия Ивлеева покинула Россию, заявила блогер и телеведущая Ксения Собчак в субботу со ссылкой на собственные источники.

    Ивлеева уехала из России, поскольку «опасается последствий», сообщила Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что рэпер Николай Васильев (Vacio), принимавший участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, повторно задержан после отбытия административного ареста в 15 суток. По ее данным, ему вменяют мелкое хулиганство.

    Позднее Собчак отметила, что Ивлеева опубликовала видео из Петербурга, где та проводит время с семьей. Собчак пояснила, что информация об отъезде телеведущей получена от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера.

    Напомним, суд в Москве признал Ивлееву соорганизатором скандальной «голой вечеринки», прошедшей в столичном клубе «Мутабор», и назначил ей наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

    Коментарии (100)
    6 января 2024, 18:14
    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО

    Аналитик Меркурис: В ЕС началась паника из-за провала работы украинской системы ПВО

    Аналитик: В ЕС началась паника из-за провала украинской системы ПВО
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У членов Европейского союза фиксируются признаки паники после ракетных ударов ВКС России, заявил аналитик из Британии Александр Меркурис.

    Российские удары нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре киевского режима, Россия перегрузила американскую и европейскую систему ПВО атаками, заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong, передает РИА «Новости».

    В Евросоюзе наблюдаются признаки тревоги и даже паники, там задумались даже о производстве новых ЗРК Patriot.

    Российская армия доказала, что самые новые противоракетные западные комплексы гораздо уязвимее, чем считалось ранее.

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    6 января 2024, 18:42
    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»

    Минобороны: Украина запустила шесть ракет «Нептун» в Черном море

    Украина попыталась атаковать Россию шестью ракетами «Нептун»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался провести террористическую атаку в акватории Черного моря с помощью противокорабельных ракет «Нептун», сообщило Минобороны в субботу вечером.

    Атака пресечена около 17.00 мск, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Дежурные средства ПВО зафиксировали и уничтожили шесть ракет «Нептун» в северо-западной части Черного моря.

    В пятницу расчеты ПВО уничтожили в Черном море одну ракету «Нептун».

    Коментарии (49)
    6 января 2024, 18:38
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    В Японии зафиксировали странное землетрясение
    @ Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.

    Очевидцы на местах сообщили, что сильных толчков от землетрясения не чувствовалось, есть вероятность, что противоречивость данных происходит из неисправности в оборудовании, передает ТАСС.

    В скором времени национальное метеорологическое агентство Японии намерено провести экстренную пресс-конференцию, чтобы разъяснить ситуацию.

    Напомним, в Японии шестой день продолжаются землетрясения, число жертв дошло до 126. С 1 января в стране произошло свыше 850 землетрясений.

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    6 января 2024, 17:17
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    Брежневу вырезали из украинского новогоднего эфира
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певицу Веру Брежневу убрали из телевизионного новогоднего концерта «Музыкальная платформа» на украинском телевидении.

    Украинский телеканал отказался от трансляции выступления исполнительницы Веры Брежневой в новогодние праздники и убрал ее из новогоднего концерта «Музыкальная платформа», сообщает «Царьград».

    Напомним, в декабре в Сети появился райдер с якобы требованиями Брежневой для исполнения на «русских новогодних корпоративах».

    Коментарии (22)
    7 января 2024, 08:59
    Разведка США заявила, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива

    Bloomberg: Разведка США считает, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива

    Разведка США заявила, что ракеты Китая заполнены водой вместо топлива
    @ Zhang Guojun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Случаи коррупции в НОАК, по версии разведки США, особенно часто встречаются в ракетных войсках и оборонной промышленности КНР, среди последствий коррупции и взяточничества разведка США указала на ракеты с водой вместо топлива, сообщили источники Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, американская разведка считает, что власти Китая провели перестановки в армии из-за «коррупции в ее рядах», передает ТАСС.

    По версии Bloomberg, распространившаяся в Китае коррупция подорвала планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооруженных сил и подготовке к ведению возможной войны, сообщил «Коммерсант».

    За последние шесть месяцев, как утверждает Bloomberg, в коррупции оказались замешаны более десятка высокопоставленных чиновников КНР. Из-за такого уровня коррупции, по мнению разведки США, Китай вряд ли рассматривает сейчас возможность начать масштабные военные действия.

    При этом Bloomberg подчеркивает, что эти оценки не могли быть проверены независимо, а в прошлом году американские политики «были разочарованы неспособностью разведывательных служб США предоставить информацию о ближайшем окружении [председателя КНР] Си Цзиньпина».

    Напомним, в конце 2023 года новым министром обороны КНР стал командующий флотом Дун Цзюнь. В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ, которым снял Ли Шанфу с должности министра обороны Китая.

    Коментарии (64)
    7 января 2024, 13:15
    МВД сообщило о новом обязательстве мигрантов в России

    Мигрантов обязали с 7 января уведомлять МВД о начале работы в России

    МВД сообщило о новом обязательстве мигрантов в России
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД России утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны заполнять все иностранные граждане при получении патента или при трудоустройстве в России.

    Уточняется, что документ может быть заполнен от руки или на компьютере на русском языке, передает РИА «Новости».

    Также к документу необходимо приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. После этого документы попадут в территориальный отдел МВД. Приказ вступит в силу 7 января.

    В начале года после задержаний в Петербурге из России выдворят 40 мигрантов.

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    6 января 2024, 16:53
    Певец Fancy сказал, чем отличается публика в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певец евродиско 80-х Манфред Алоиз Зегит, известный под сценическим псевдонимом Fancy, заявил в интервью, что российская аудитория очень интересная и дружелюбная.

    Исполнитель напомнил, что посещал Россию много раз, и в России «очень интересная» аудитория, она «серьезная и дружелюбная», сказал он в интервью Пятому каналу.

    Он выразил мнение, что у российской публики «глубокая душа», а также признался, что ему нравится Россия.

    Fancy приехал в Москву на фестиваль «Легенды Ретро FM». Он выступил вместе с другими зарубежными музыкантами: группами Joy и Arabesque, певцами Gazebo, Lian Ross и Pupo.

    Коментарии (10)
    7 января 2024, 01:10
    Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта

    Владимир Путин рассказал, что любит творчество философов Николая Бердяева и Иммануила Канта

    Путин назвал Бердяева одним из любимых философов и призвал читать Канта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших в СВО военных рассказал, что одним из любимых философов считает Николая Бердяева, а также упомянул Иммануила Канта в числе тех, кого нужно читать.

    «Один из любимых», – сказал Путин, комментируя заявление одного из участников встречи, что любимым философом президента является Николай Бердяев.

    «Есть и такие, как Кант, допустим, которых стоит читать и постараться проникнуть в то, о чем они думали и как», – добавил Путин, передает ТАСС.

    Автор реплики рассказал, что закачивает философский факультет МГУ и заметил, что философия не является ни наукой, ни искусством, а говорит «о том, что люди пока еще не смогли открыть с помощью научных теорем, о вещах, которые пока еще за пределами привычного научного, понятного знания».

    «Очень интересно. Очень многообразно, комплекс, который охватывает все», – ответил Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин в канун Рождества встретился с семьями погибших в СВО военных и провел с ними «достаточно обстоятельную беседу».

    Коментарии (70)
    6 января 2024, 20:56
    Главе Федерации биатлона Васильеву предлагали 10 тыс. долларов за убийство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Федерации биатлона Петербурга и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания карьеры ему предлагали стать наемным убийцей.

    После окончания карьеры у него было «туго с деньгами», но Васильев хорошо стрелял, и один знакомый предложил «сделать выстрел и получить 10 тыс. долларов», рассказал глава федерации РИА «Новости».

    Васильев пояснил, что отказался общаться с этим человеком. Он мотивировал свой отказ тем, что один выстрел сделает он, а второй уже будет в него.

    Чемпион добавил, что это был бывший спортсмен, которого сейчас уже нет в живых.

    В 1984 году он победил в Олимпиаде в Сараево, в 1988 году – в Калгари.

    Коментарии (12)
    7 января 2024, 08:45
    Офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра

    Офицеры ВСУ рассказали об отказе украинских военнослужащих воевать за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра

    Офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Никитина

    В каждой роте ВСУ есть нежелающие отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, некоторые из них кончают жизнь самоубийством, рассказали несколько украинских офицеров изданию «Страна.ua» на условиях анонимности.

    По словам одного из собеседников издания, побывав в Крынках, многие украинские военнослужащие отказываются снова туда отправляться, причем «отказники есть в каждой роте». По словам офицера ВСУ, «с отказниками работают», но «есть и совсем жесткие отказники – доходит порой до суицида», передает РИА «Новости».

    Офицеры ВСУ рассказали изданию, что многие украинские солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Целесообразность этой задачи, пожаловались собеседники издания, «является загадкой» не только для солдат, но и для самих офицеров.

    Так, по словам одного из военнослужащих ВСУ, среди украинских офицеров тоже много отказников, но, это особо не видно, так как многие находят причины не отправляться на «ноль» (линию соприкосновения)».

    Побеседовавшие с изданием офицеры ВСУ отметили, что в Крынках уже негде спрятаться, в небе находится большое количество российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются солдаты ВСУ, по ним начинает работать артиллерия.

    Как признал один из собеседников издания, у россиян гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один к пяти, один к семи, гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая просто равняет Крынки с землей, и еще больше солдат – соотношение 1/3. Причем «их солдаты не бегут, не сдаются в плен», подчеркнул собеседник издания.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    Коментарии (25)
    6 января 2024, 20:02
    DM: Россия оказалась впереди США в битве за Арктику

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона опережает американскую и другие стороны за господство в арктической части земного шара, строя самый большой в мире ледокольный флот.

    Таяние льдов дает возможность исследования и использования ранее недоступных природных ресурсов, открывает новые торговые пути и дает стратегическое превосходство, пишет Daily Mail, передает RT.

    Соревнование в Арктике в ближайшие годы может стать важнее других мировых конфликтов, указывает издание.

    Ранее Росатом установил рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути – 35 млн тонн. Это более чем в пять раз превышает советский рекорд, установленный в 1987 году.

    Коментарии (28)
    6 января 2024, 20:45
    Замглавы Подмосковья: Ситуацию с отоплением в Подольске скрывали от властей

    Замглавы Подмосковья Хромушин: Ситуацию с отоплением в Подольске была скрыта от властей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коммунальный коллапс в городе Подольск в Московской области произошел из-за того, что ситуация оказалась скрыта от региональных властей, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

    Большую часть домов микрорайона Климовск в Подольске, где произошло ЧП, обеспечивает теплом котельная местного патронного завода, это режимный объект, и его котельная не включена в систему контроля теплоснабжения региона, сказал Хромушин, передает «Царьград».

    Власти региона узнали о замерзании микрорайона только через сутки, после жалоб жителей. После этого в городе ввели режим ЧС.

    В котельной запустили один котел, тепло поступает в 45 многоквартирных домов.

    В бригадах, которые запускают тепло в дома, работает свыше 150 человек. Устраняются повреждения на трассах, которые возникли из-за разморозки и подачи давления.

    Ранее глава округа Григорий Артамонов сообщал о введении режима ЧС локального характера в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске.

    Коментарии (38)
    7 января 2024, 10:26
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Германии уже больше года пытаются выяснить, кому принадлежат дроны, которые заметили над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет газета Bild.

    Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.

    Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».

    Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».

    Коментарии (15)
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