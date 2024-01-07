Глава МИД Италии предложил создать единую армию ЕС

Глава МИД Италии Таяни предложил создать объединенные вооруженные силы ЕС

Tекст: Алексей Дегтярев

Усиление сотрудничества стран Европы является приоритетом для возглавляемой политиком партии «Вперед, Италия!», заявил Таяни в интервью La Stampa, передает «Коммерсант».

Если ЕС желает быть миротворцем, то ему нужны европейские вооруженные силы, это «фундаментальное условие» для проведения эффективной европейской внешней политики.

При существовании США, Китая, России, кризисов на Ближнем Востоке и в других местах европейцы могут быть защищены только Евросоюзом, заключил министр.

Осенью 2018 года с предложением создать европейскую армию для «защиты от России» выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Занимавший тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель поддержала его.