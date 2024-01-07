В Таиланде российский священник разбился, когда готовил храм к Рождеству

Российский православный священник разбился во время подготовки храма к Рождеству, у него многочисленные переломы

Tекст: Денис Тельманов

«Пытаясь помыть окна на втором этаже храма, он потерял равновесие и упал на цементное покрытие», –говорится в обращении секретаря Таиландской епархии и настоятеля Николаевского прихода в Бангкоке архимандрита Олега (Черепанина), передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас Ващенко находится в отделении интенсивной терапии больницы Samitivej Hospital в Бангкоке, православная община начала сбор средств на лечение священника, поскольку медицинская страховка покрыла лишь незначительную сумму, а транспортировать иеромонаха Александра в Москву нельзя по медицинским показаниям.

По данным архимандрита Олега, иеромонах Александр получил многочисленные переломы обеих рук и травму черепа. Госпиталь, куда доставили пострадавшего, выставил счет в 97 тыс. батов, из которых медицинская страховка покрыла лишь 9 тыс. При этом операцию по восстановлению рук тайские врачи оценили в 874 тыс. батов, говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что на Украине рейдеры при участии полиции штурмом захватили монастырь УПЦ в Черкассах. В больницу попали четыре человека, среди пострадавших – священник монастыря иерей Сергей Пащенко, которому, как заключили медики, рейдеры сломали нижнюю челюсть.