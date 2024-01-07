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Минобороны России: ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 90 военных
Минобороны России: ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 90 военных, две боевые машины и шесть пикапов
Потери Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.
Кроме того, российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, передает ТАСС.
«Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины и 6 пикапов», – сказал Гордеев.
Также, по его словам, были уничтожены 16 долговременных огневых точек ВСУ.
Помимо этого Гордеев сообщил, что группировка войск «Восток» сорвала восемь попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия, авиация и ударные беспилотники поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.