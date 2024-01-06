В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
Кадыров назвал идею обмена пленных бойцов ВСУ на снятие санкций троллингом
Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение отпустить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций
Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что предложение освободить пленных украинских военных в обмен на отмену санкций против его близких является «толстым троллингом».
Кадыров отметил в Telegram, что для Вашингтона «жизнь простых украинцев ничего не значит», США волнуют только «собственные интересы». Поэтому, как пояснил Кадыров, он и «сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков».
По словам Кадырова, очевидно, что США не согласятся на снятие санкций с членов его семьи ради освобождения пленных украинцев. «Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», – заявил он. При этом Кадыров подчеркнул, что санкции «никак не мешают жить».
Напомним, было предложено освободить 20 бойцов вооруженных сил Украины при условии снятия санкций с матери и дочерей Кадырова, а также с его лошадей. При этом он отметил, что не требует взамен снятия санкций с себя лично.