Кадыров назвал идею обмена пленных бойцов ВСУ на снятие санкций троллингом

Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение отпустить пленных бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций

Tекст: Антон Антонов

Кадыров отметил в Telegram, что для Вашингтона «жизнь простых украинцев ничего не значит», США волнуют только «собственные интересы». Поэтому, как пояснил Кадыров, он и «сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков».

По словам Кадырова, очевидно, что США не согласятся на снятие санкций с членов его семьи ради освобождения пленных украинцев. «Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», – заявил он. При этом Кадыров подчеркнул, что санкции «никак не мешают жить».

Напомним, было предложено освободить 20 бойцов вооруженных сил Украины при условии снятия санкций с матери и дочерей Кадырова, а также с его лошадей. При этом он отметил, что не требует взамен снятия санкций с себя лично.