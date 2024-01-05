В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
ПВО перехватила украинские беспилотники над Черным морем
Российская ПВО перехватила пять украинских беспилотников над Черным морем
Средствами ПВО перехвачены пять украинских беспилотников над западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram, киевский режим около 20.00 мск попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.
Накануне сообщалось, что над Крымом и Краснодарским краем уничтожены и перехвачены 37 украинских беспилотников.