В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
Минздрав Газы заявил о 22,6 тыс. погибших с начала эскалации
Количество погибших в результате израильской операции в секторе Газа превысило 22 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения анклава.
С начала эскалации в Газе при атаках армии Израиля погибли 22 тыс. 600 человек, сообщили в министерстве, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Ранения же там получили 57 тыс. 910 человек.
За последние сутки из-за бомбардировок израильских военных в Газе погибли 162 человека, около 300 ранены.
В конце декабря минздрав Палестины сообщал, что с эскалации в секторе Газа погибли 20 тыс. 424 человека.