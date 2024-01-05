Минздрав Газы заявил о 22,6 тыс. погибших с начала эскалации

Tекст: Алексей Дегтярев

С начала эскалации в Газе при атаках армии Израиля погибли 22 тыс. 600 человек, сообщили в министерстве, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Ранения же там получили 57 тыс. 910 человек.

За последние сутки из-за бомбардировок израильских военных в Газе погибли 162 человека, около 300 ранены.

В конце декабря минздрав Палестины сообщал, что с эскалации в секторе Газа погибли 20 тыс. 424 человека.