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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    46 комментариев
    24 декабря 2023, 16:17

    Минздрав Палестины назвал число жертв в Газе с начала эскалации

    Минздрав Палестины: С начала эскалации в Газе погибли более 20 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека, сообщило отделение палестинского Минздрава в анклаве.

    Ранения получили 54 036 человек, сообщило ведомство, пишет Al Jazeera, передает РИА «Новости». Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 166 человек, 384 ранены.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество.

    23 декабря 2023, 16:17
    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

    Иран пригрозил закрытием Средиземного моря
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземное море могут заблокировать в случае, если Вашингтон продолжит совершать преступления в секторе Газа, заявил заместитель главкома Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранской армии) генерал Мохаммад Реза Нагди.

    При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа, произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

    Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.

    Ранее датская судоходная корпорация AP Moller-Maersk сообщила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю из-за угроз.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.

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    23 декабря 2023, 14:50
    В Вифлееме отменили празднование католического Рождества
    В Вифлееме отменили празднование католического Рождества
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Празднование католического Рождества с 24 на 25 декабря в городе Вифлеем на Западном берегу Иордана решили не проводить из-за конфликта Израиля и Палестины, сообщили представители палестинской христианской общины.

    Праздник решили не проводить, поскольку участники общины не могут и не готовы «увидеть елку или какие-либо украшения», сказал член палестинской христианской общины города Маджед Исхак Financial Times, передает ТАСС.

    В 2023 году елку должны были торжественно зажечь дважды, поскольку ожидалось очень много людей, но праздник отменили. Пастор одной из церквей города Мунтер Исаак заявил, что все жители думают о том, что происходит в Газе.

    Неназванный сотрудник министерства туризма заявил, что отсутствие туристов скажется на экономике Вифлеема. Свыше 8,5 тыс. семей полагаются на туристов как на источник средств к существованию.

    В первые девять месяцев 2023 года город посетили 1,5 млн туристов, но после 7 октября в город перестали приезжать. Каждый год туризм приносил Вифлеему порядка 1,5 млн долларов.

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    22 декабря 2023, 20:37
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    США заблокировали в СБ ООН поправку России о прекращении огня в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты в пятницу применили вето к поправке России по резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.

    Россия предложила в поправке призвать к срочной приостановке военных действий для обеспечения безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа в регион, сказал российский постпред при Организации Василий Небензя, передает ТАСС.

    США заблокировали российскую поправку к резолюции. При этом СБ ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции по облегчению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За нее проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

    Для принятия резолюции нужна поддержка девяти членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ не должен выступать против.

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    23 декабря 2023, 04:59
    Иракские группировки заявили об ударе по израильской цели в Средиземном море

    «Исламское сопротивление Ирака» впервые объявило о поражении израильской цели в Средиземном море

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные шиитские группировки «Исламского сопротивления Ирака» впервые заявили о поражении «жизненно важной израильской цели» в Средиземном море.

    «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что собирается продолжать «борьбу против оккупации», поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также дать ответ на «зверства» Израиля, передает РИА «Новости».

    Как пояснил источник Al Jazeera, «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по «платформе принадлежащего Израилю газового месторождения Кариш в акватории Средиземного моря».

    Напомним, с октября «Исламское сопротивление Ирака» около 80 раз атаковало силы возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке. В четверг впервые сообщалось об атаке по цели в Умм ар-Рашраш (израильском Эйлате).


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    24 декабря 2023, 03:55
    Пентагон заявил об ударе БПЛА из Ирана по судну у берегов Индии

    Пентагон заявил, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запущен из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Ударный дрон, который атаковал судно у берегов Индии, запустили из Ирана, заявил Пентагон.

    Указывается, что танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии Chem Pluto был атакован в 370 км от побережья Индии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Agence France-Presse заявило, что танкер «аффилирован» с Израилем.

    Напомним, инцидент произошел возле города Веравал. В результате атаки на судне начался пожар.

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    22 декабря 2023, 03:35
    Израиль заявил о готовности к длительному перемирию с ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре, если освободят всех заложников, заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

    Советник заявил, что  Израиль будет готов остановить боевые действия больше, чем на неделю, если речь будет идти об освобождении всех заложников, находящихся у ХАМАС, пишут «Известия».

    По его словам, стороны сейчас будут пытаться дойти до позиции, которая всех устроит.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

    СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.

    Между тем, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю.

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    22 декабря 2023, 06:00
    В Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет

    Посол Палестины в Вене: Израиль специально выселяет людей из сектора Газа в Иорданию и Египет

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании является частью стратегии Израиля, ему необходимо, чтобы было как можно меньше палестинцев, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Дипломат считает, что выселение палестинцев противоречит интересам американцев, которые не хотят возгорания конфликта в регионе, ведь Египет и Иордания – союзники США, они не противники, передает РИА «Новости».

    Абдель Шафи подчеркивает, что Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть стратегии.

    Ранее Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны.

    Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.

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    21 декабря 2023, 19:12
    ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях

    Команда ВОЗ не обнаружила следов использования ХАМАС медцентров в военных целях в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), организовавшая поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила следов использования медцентров в военных целях ХАМАС.

    «Мы не видели ничего подобного и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», – заявил представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн на брифинге в Женеве в ответ на вопрос, видел ли он использование ХАМАС больниц Аль-Ахли и Аш-Шифа во время своих визитов на место, передает РИА Новости.

    По его словам, роль ВОЗ в Палестине заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения. «Мы не приписываем нападения на медицинские учреждения какой-либо стороне, мы не являемся органом уголовного расследования», – подчеркнул Пеперкорн.

    По данным агентства, во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила около 1,5 тысячи туннелей и подземных проходов, принадлежащих палестинскому движению ХАМАС, большинство из которых располагались под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими организациями.

    Ранее в Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе.

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    22 декабря 2023, 01:19
    Белый дом заявил о согласии Израиля снизить интенсивность боев в Газе

    Кирби: Власти Израиля осознают необходимость снижения интенсивности боев в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Израиля понимают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, но когда это произойдет, решат сами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что смена целей и достижение этих целей иными методами является стандартной практикой при проведении военных операций, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметил, что в Израиле понимают и осознают, что придется снизить интенсивность операций в секторе Газа, но они сами решат, когда это сделать.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.

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    21 декабря 2023, 22:13
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении тоннелей с офисами лидеров ХАМАС

    Израильские саперы взорвали подземные тоннели с офисами лидеров ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские саперы уничтожили сеть подземных туннелей, где располагались офисы высшего военного руководства палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В заявлении ЦАХАЛ уточняется, что «террористическая инфраструктура» была выявлена в так называемом элитном квартале ХАМАС в Газе. Сеть подземных тоннелей соединяла укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству палестинского движения, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа, которые якобы используют боевики ХАМАС.

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    23 декабря 2023, 18:44
    ХАМАС сообщил о возможной гибели пленных при ударе Израиля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате обстрела израильских военных потеряна связь с группой, ответственной за пятерых пленных Израиля, есть вероятность, что они погибли, заявил официальный представитель бригад «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС) Абу Убейда.

    В результате бомбардировки потерян контакт с группой, ответственной за пятерых пленных израильтян, заявил Убейда, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что пленные, вероятнее всего, были убиты во время одного из налетов на сектор Газа со стороны военных Израиля.

    Ранее в субботу при обстреле Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава погибли десятки человек.

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    22 декабря 2023, 14:51
    Путин и Аббас обсудили по телефону палестино-израильский конфликт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом эскалацию конфликта между Палестиной и Израилем.

    «Подчеркнута важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления политического процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Российский лидер выразил поддержку усилий, прилагаемых к урегулированию конфликта палестинским руководством во главе с Аббасом, и проинформировал президента Палестины о предпринимаемых Россией шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся.

    Путин также уведомил палестинского лидера о планах России продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа, в том числе медикаментов и медицинского оборудования.

    В завершение лидеры выразили намерение продолжать укреплять дружественные российско-палестинские отношения.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался проводить телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

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    22 декабря 2023, 16:25
    Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, он выразил лидеру и палестинскому народу поддержку в достижении его цели по созданию собственного независимого государства, сообщило агентство WAFA.

    Путин поддержал народ Палестины, чтобы он «мог обрести свободу и независимость в своем независимом палестинском государстве в соответствии с международной легитимностью», передает ТАСС.

    В свою очередь Аббас поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению сектора Газа и решение об отправке российского полевого госпиталя.

    В разговоре президент России сообщил Аббасу о планах продолжить поставки товаров первой необходимости для сектора Газа.

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    23 декабря 2023, 08:57
    Жертвами ударов ЦАХАЛ по лагерю Джабалия в Газе стали десятки человек

    Al-Jazeera: Во время ударов Израиля по лагерю Джабалия в Газе погибли десятки человек

    Tекст: Александра Юдина

    Десятки человек погибли при ударах Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

    Известно, что в результате израильских ракетных и артиллерийских ударов по жилым домам в лагере беженцев Джабалия на севере Газы погибли десятки человек, передает РИА «Новости».

    По информации канала, ночная атака не позволила спасателям и парамедикам добраться до разрушенного района.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

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    24 декабря 2023, 08:44
    Израиль сообщил о гибели восьми солдат в Газе

    ЦАХАЛ: В Газе за сутки погибли восемь израильских солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о гибели еще восьми солдат в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

    По сведениям ее пресс-службы, все они были убиты за последние сутки во время столкновений в центральной части сектора Газа, передает ТАСС.

    Общее число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, количество погибших военных с начала нового витка палестино-израильского конфликта достигло 485.

    Ранее двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в боях в секторе Газа.

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