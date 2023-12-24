Минздрав Палестины назвал число жертв в Газе с начала эскалации

Иран пригрозил закрытием Средиземного моря

Иран пригрозил закрытием Средиземного моря при продолжении преступлений в Газе

Tекст: Алексей Дегтярев

При продолжении преступлений, совершаемых США и их союзниками в секторе Газа, произойдет закрытие водных путей, заявил Нагди, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его словам, закрытыми могут оказаться Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Средиземное море и Гибралтар.

Генерал не прояснил, как могут быть заблокированы водные пути, к которым Иран и хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» не имеют доступа.

Ранее датская судоходная корпорация AP Moller-Maersk сообщила о приостановке контейнерных перевозок по Красному морю из-за угроз.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что перевозящие нефть и СПГ компании боятся, что хуситы действительно начнут топить танкеры, и потому отправляют свои суда в обход Африки, что делает сырье дороже.