Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
Минздрав Палестины назвал число жертв в Газе с начала эскалации
Минздрав Палестины: С начала эскалации в Газе погибли более 20 тыс. человек
С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля в секторе Газа погибли 20 424 человека, сообщило отделение палестинского Минздрава в анклаве.
Ранения получили 54 036 человек, сообщило ведомство, пишет Al Jazeera, передает РИА «Новости». Только за последние сутки в результате израильских атак погибли 166 человек, 384 ранены.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество.