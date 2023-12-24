Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.4 комментария
Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество
Президент Палестины Аббас выразил надежду на прекращение войны в Газе в Рождество
Президент Палестины Махмуд Аббас выразил надежду на то, что празднование Рождества «ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа в секторе Газа и на всех оккупированных палестинских территориях», сообщило WAFA.
«Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле – это путь к свободе и достоинству», – сказал палестинский лидер, его речь приводит WAFA, передает ТАСС.
Аббас добавил, что народ Палестины готов дальше бороться «за реализацию своих законных прав, главным из которых является право на независимое, полностью суверенное государство».
В пятницу президент России Владимир Путин и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили ситуацию в Газе. Путин выразил поддержку народу Палестины на пути создания независимого государства.