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    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

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    12 комментариев
    4 января 2024, 13:29

    Путин подписал закон о приеме в гражданство проживавших в Крыму до марта 2014 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Предоставить право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке», – приводит указ РИА «Новости».

    Среди имеющих такое право значатся граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в России.

    Ранее Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (51)
    1 января 2024, 15:56
    Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил 1 января Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского Минобороны в Красногорске, в том числе, чтобы прояснить вопросы, поступившие на прямую линию по реабилитации раненых бойцов СВО.

    Путин осмотрел медучреждение и прояснил вопросы, поступавшие на прямую линию.

    «У меня конкретная цель. Госпиталь, лечение – я знаю, что все хорошо здесь. Все хорошо не бывает, но в целом. Что меня интересует? На прямой линии были вопросы, связанные с тем, что ребятам после ранения приходится куда-то ездить в собственную часть, получать документы, – передает ТАСС обращение Путина в начале осмотра к статс-секретарю – замминистра обороны России Николаю Панкову. – У вас в ведомстве говорят, что этого делать не надо или во всяком случае уже не надо».

    Также Путин указал на вопросы, связанные с дополнительным обучением военных в ходе реабилитации, а также с оформлением для них документов и решением вопросов с жильем. «Я хочу посмотреть, [как решаются эти вопросы]», – сказал президент. Глава государства осмотрел различные палаты, учебный класс для переподготовки, гимнастический зал, бассейн и другие помещения. Путину показали тренажеры для реабилитации бойцов, в том числе для развития мелкой моторики. Президенту также рассказали о жилищном обеспечении военнослужащих.

    «Нет случаев, чтобы здесь кто-то завершил лечение, реабилитацию без решения жилищной проблемы. И не только в этом госпитале. Это подход [применяется] по всем госпиталям», – доложил Панков. Глава государства отдельно поинтересовался работой военно-врачебных комиссий. «На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после излечения ехать в свои части, чтобы получить документы для военно-врачебной комиссии», – обозначил проблему Путин. Панков же ответил, что такая ситуация невозможна, и допустил, что автор этого вопроса оговорился.

    Путин решил лично проверить, как действует военно-врачебная комиссия в госпитале. Ему рассказали о структуре и порядке работы. Выслушав подробный доклад, президент подытожил: «Главное – работа комиссии налажена». «Во всяком случае, никуда ехать отсюда для получения этих документов не нужно», – удовлетворенно добавил он.

    После осмотра госпиталя Путин провел встречу с военнослужащими и ответил на их вопросы. Это стало первым публичным рабочим мероприятием главы государства в новом году.

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    1 января 2024, 15:03
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин счел атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    «То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

    «Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

    «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

    В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

    «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

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    1 января 2024, 15:27
    Путин: Экономика Украины полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сейчас существует только на подачки, которые клянчат ее руководители, в то время как экономика России укрепляется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

    По словам главы государства, принципиальным является то, что в России «сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал».

    «Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», – передает ТАСС слова Путина. «А у нас другая совершенно ситуация», – подчеркнул он.

    «Украинская армия тратит 5, а то и 6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц», – констатировал Путин. Он обратил внимание на планируемое увеличение производства в США: «Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже производили 14-15 тыс. будут до 20 тыс. производить».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

    Коментарии (1220)
    1 января 2024, 15:48
    Путин: России нужно больше средств подавления дронов на поле боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость большего количества средств подавления дронов на поле боя.

    «Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного – дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского. «Я все понимаю, – подчеркнул Путин. – Но все-таки. Все-таки вот то, что появляется [из вооружения], появляется достаточно быстро».

    На встрече с военными в госпитале Вишневского российский лидер также обратил внимание на быстрое исчерпание украинской армией поставляемых с Запада вооружений. «А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Кратно», – заверил Путин.

    Для примера он привел поставки танков. «Вот им (ВСУ) танков поставили 400 с лишним – 450 или сколько там. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600», – отметил президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:07
    Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

    «Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

    «Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

    Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 16:27
    Путин провел еще одну встречу с участниками СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин 1 января провел еще одну встречу с участниками спецоперации.

    Глава государства поздравил их с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта», – передает ТАСС слова президента.

    «Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа», – добавил он.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 14:44
    Путин встретился с военными в госпитале Вишневского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин начал новый год с рабочих мероприятий. В первый день 2024 года он встретился с военнослужащими в госпитале им. А.А. Вишневского в Московской области.

    Глава государства приезжает в это медучреждение не первый раз, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь им. Вишневского.

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    3 января 2024, 11:55
    В Кремле назвали фейком сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос РИА «Новости» о том, готовит ли Путин некое «сенсационное заявление» по вопросам мировой безопасности, Песков заверил, что это фейк.

    Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что скоро Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу.

    Ранее Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

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    2 января 2024, 16:49
    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

    Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки
    @ Антон Подгайко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается все необходимое для комфортной жизни семей. Страна поистине стала оплотом традиционных ценностей. И в этом смысле Год семьи принесет еще больше положительных результатов как для всего общества, так и для каждой семьи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    «Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

    «Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

    «Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

    «Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

    «Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей», – заключила Линдигрин.

    Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

    В своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

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    1 января 2024, 15:21
    Путин признался, что встречи с военными придают ему сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин назвал очень важными для себя встречи с военнослужащими – участниками СВО.

    «Вот когда с вами встречаешься, это придает дополнительные силы», – передает ТАСС слова главы государства во время общения с участниками СВО в госпитале имени А. А. Вишневского.

    Таким образом президент ответил на вопрос, как ему удается поддерживать высокую работоспособность. «Я не шучу, – продолжил Путин. – Я честно говорю. Потому что, когда встречаешься с такими ребятами, как вы, это придает дополнительные силы и уверенность в том, что мы делаем все правильно».

    Он добавил, что это очень важный элемент. «Для меня, во всяком случае», – заключил президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    1 января 2024, 15:40
    Путин: В России устойчивая экономика и финансовая система

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы. Такое мнение он высказал на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского.

    «У нас устойчивая экономика и финансовая система», – передает ТАСС слова российского лидера. Путин рассказал, что на экономическое положение страны не смогло повлиять даже отключение России от международной системы расчетов SWIFT.

    «Тоже, видимо, рассчитывали на то, что все рухнет», – заметил президент.

    По его словам, уровень безработицы в России минимален за всю историю.

    «У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России – 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли», – сказал Путин.

    «Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. Более того, мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семьи с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», – добавил он.

    Путин добавил, что ситуация с инфляцией и ростом цен в России находится под контролем.

    «У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», – сказал президент России. При этом он обратил внимание на рост перерабатывающих отраслей. «У нас такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что основные доходы – от нефти и газа. Впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда», – подчеркнул президент.

    Путин добавил, что российский бизнес «сразу перехватил» ниши, освобожденные ушедшими западными компаниями. «Все думали, что предприятие остановится, поскольку перестали поставлять его комплектующие. Ничего. Оказывается, все можно. Да, проблему создали. Но, тем не менее, они преодолеваются. Вот, в том числе, малый и средний бизнес эффективно работает. Ушли какие-то иностранные предприятия. Наш бизнес сразу перехватил», – сказал глава государства.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    4 января 2024, 12:52
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах России, и членов их семей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    «С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях», – приводит указ РИА «Новости».

    Аналогичное право, говорится в указе, есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.

    Ранее Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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