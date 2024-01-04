Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце

Tекст: Валентина Григоренко

Как отметили ученые, данная вспышка – это первый по-настоящему мощный взрыв этого солнечного цикла. По их данным, такая вспышка может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0, первое место ранее было у вспышки X2.8 балла, уточнили ученые.

Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023 годом.

Ученые заявили, что взрыв произошел из-за накопления магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. По их мнению, предугадать вспышку было невозможно, поскольку область, в которой произошел взрыв, еще вчера находилась на обратной стороне Солнца и была невидима для земных приборов.

Сотрудники лаборатории предположили, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов, при таких условиях серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни.

Ученые добавили, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце – Земля.

Предыдущая сборная вспышка произошла менее трех недель назад, 14 декабря 2023 года. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года, напомнили в лаборатории.

2 января в небе над Подмосковьем, где температура опустилась до минус 19 градусов, появилось оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффект гало.