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    Целый класс беспилотников стал вызывать сомнения
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Боррель и Сикорский обсудили поставку Украине ракет большой дальности
    Путин подписал закон о приеме в гражданство служащих в ВС иностранцев
    Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам
    Мать избивших сверстников в Нижнем Тагиле детей допросили в полиции
    Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новую культуру должна объединять верность России

    За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    14 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    4 января 2024, 12:38

    Ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сильнейшая вспышка действующего солнечного цикла произошла на Солнце, на Земле она не должна вызвать каких-либо явлений, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

    Как отметили ученые, данная вспышка – это первый по-настоящему мощный взрыв этого солнечного цикла. По их данным, такая вспышка может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что взрыв примерно в два раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла. Согласно предварительной классификации, вспышке присвоен балл X5.0, первое место ранее было у вспышки X2.8 балла, уточнили ученые.

    Отмечается, что вспышка произошла в новогоднюю ночь, но в мировых каталогах, которые ведутся по всемирному (лондонскому) времени, будет маркирована 2023 годом.

    Ученые заявили, что взрыв произошел из-за накопления магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен. По их мнению, предугадать вспышку было невозможно, поскольку область, в которой произошел взрыв, еще вчера находилась на обратной стороне Солнца и была невидима для земных приборов.

    Сотрудники лаборатории предположили, что до выхода на видимую сторону Солнца эта область уже произвела несколько крупных взрывов на его обратной стороне, которые остались скрыты от земных приборов, при таких условиях серия взрывов может быть продолжена в ближайшие дни.

    Ученые добавили, что влияние вспышки на нашу планету полностью исключено, так как она произошла на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии Солнце – Земля.

    Предыдущая сборная вспышка произошла менее трех недель назад, 14 декабря 2023 года. Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года, напомнили в лаборатории.

    2 января в небе над Подмосковьем, где температура опустилась до минус 19 градусов, появилось оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффект гало.

    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    3 января 2024, 13:27
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США

    Спикер МИД Захарова поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов

    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер российского МИД Мария Захарова тремя словами поздравила США с рекордным госдолгом в 34 трлн долларов.

    «Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, подчеркнув, что страны вроде Китая или монархий Залива перестают вкладывать деньги в госдолг США.

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    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

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    3 января 2024, 15:05
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки

    Вальдемар Гердт допустил рокировку в правительстве Германии

    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    @ Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Германское общество разгневано политикой Олафа Шольца – промышленность в упадке, люди теряют работу, в стране экономический кризис. Немцы могли бы простить канцлеру коррупционные «грешки», если бы им обеспечили личное благосостояние, но этого не происходит. В итоге Шольц в скандалах – как ежик в иголках. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее западным СМИ сообщили, что Шольц может досрочно уйти в отставку.

    «Общегерманская забастовка, которая стартует 8 января, покажет всю меру накопившегося народного гнева против политики Шольца. И чтобы полностью не потерять контроль над ситуацией, в правительстве действительно могут сделать рокировку, посадив в кресло канцлера Бориса Писториуса», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    «Другое дело, что подобная замена ничего не изменит, в том числе в вопросе благосостояния граждан Германии. Поэтому я надеюсь, что народ не согласится на такого рода торг. Если мы действительно хотим что-то изменить, то к власти должны прийти новые люди с другим мышлением и нетривиальными подходами как во внешней, так и во внутренней политике», – добавляет политик.

    «Сейчас в Германии протекают сразу несколько кризисов – производственный, энергетический и экономический. А в Берлине сидят исключительно воспитанники заокеанской школы. И, конечно, истинная причина упадка рейтинга Шольца не в скандале, связанным с компанией Wirecard», – убежден собеседник.

    «Суть кроется в постепенном обнищании народа и разрушении экономики. Все прочие «грешки» простили бы канцлеру во имя личного благополучия. Ведь люди привыкли, что Шольц в скандалах – как ежик в иголках. А когда дело касается кармана каждого человека, ситуация приобретает другие краски», – подчеркивает он.

    «Люди не могут молчать, когда останавливаются производства и они теряют рабочие места. Основная боль в том, что этот процесс уже не остановить. И даже если произойдет чудо, то на восстановление промышленности страны уйдут годы, если не десятилетия», – рассуждает экс-депутат.

    «Например, автомобильная индустрия, на которой стояла вся мощь немецкой экономики, полностью сдала свои позиции. И это при том, что каждое шестое рабочее место в государстве зависело от этой отрасли», – приводит пример собеседник.

    «Цеха закрываются, конвейеры останавливаются. Причина – высокая цена на энергоносители, которая не позволяет автопрому быть конкурентноспособным. Но я напомню, что стоимость энергоресурсов напрямую связана с идиотским желанием правительства Шольцы ввести санкции против России», – заключил Гердт.

    Накануне немецкая газета Bild сообщила о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти в отставку в 2024 году из-за потери доверия. Одним из самых явных факторов недоверия к нему стал неутихающий скандал с компанией Wirecard, а также значительное падение рейтингов немецкого канцлера.

    Издание приводит данные опроса INSA от 31 декабря. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, снизился с 20% до 15%. Кроме того, СДПГ отстает от оппозиционного блока ХДС/ХСС почти на 17%. В итоге функционеры СДПГ озаботились падением популярности партии.

    Уровень поддержки Шольца как главы правительства тоже упал: лишь каждый пятый немец одобрительно отозвался о результатах его деятельности. Газета также ссылается на статью итальянской газеты La Repubblica, источники которой допускают смену канцлера ФРГ: с Шольца на Бориса Писториуса, ныне министра обороны. При этом сам Писториус – самый популярный политик страны после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

    Напомним, скандал вокруг германского оператора электронных платежей Wirecard разгорелся в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют 1,9 млрд евро, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве актива. Прокуратура в ФРГ полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После этого стало известно, что глава Wirecard Маркус Браун уходит в отставку. Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек скрылся сразу после того, как разгорелся скандал. Тогда Шольц и его министерство пытались защитить компанию, что вызвало негодование и подозрения.

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    3 января 2024, 18:27
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином

    ФИДЕ: Против польского шахматиста, который не пожал руку россиянину, возможны санкции

    Tекст: Вера Басилая

    Комиссия по этике Международной федерации шахмат (ФИДЕ), может наложить санкции на польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду, не пожавшему руку тренеру Сергея Карякина Денису Хисматуллину. Однако это произойдет лишь в том случае, если соперник напишет жалобу.

    В ФИДЕ объяснили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий, передает РБК.

    Однако в федерации шахмат уточнили, что Дуду могут наказать, если Хисматуллин обратится в Комиссию по этике, но никаких заявлений от россиянина не было.

    Ранее гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда демонстративно отказался пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину перед началом партии на чемпионате мира в Узбекистане.

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    4 января 2024, 09:28
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    В Германии начали расследование попытки диверсии на новом трубопроводе для СПГ
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правоохранительные органы Германии расследуют возможную попытку диверсии на новом трубопроводе, по которому будет транспортироваться сжиженный природный газ, сообщило редакционное объединение SHZ (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag).

    Сообщается, что на 55-километровой трассе как минимум в трех местах были обнаружены отверстия размером около 1 см. Расследование ведет Генеральная прокуратура ФРГ, поскольку новый трубопровод считается объектом критической инфраструктуры и такие дела находятся в ее сфере ответственности, передает ТАСС.

    Отверстия в трубопроводе обнаружила фирма-оператор трассы в конце ноября. Расследование ведется по подозрению «в совершении антиконституционной диверсии».

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    3 января 2024, 20:13
    Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова

    Infobae: Аргентина заявила о готовности к переговорам с Британией по вопросу Фолклендских островов

    Tекст: Вера Басилая

    Новое правительство Аргентины подтвердило претензии на суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами и заявило о готовности к переговорам с Британией по этому вопросу, сообщает Infobae.

    Буэнос-Айрес опубликовал заявление по случаю 191-й годовщины «узурпации островов Южной Атлантики Соединенным Королевством», в котором указал, что как независимое государство Аргентина имела право на суверенитет над ними, передает RT.

    В заявлении указано, что правительство Аргентины готово возобновить двусторонние переговоры с Британией для решения вопроса о суверенитете над островами в соответствии с положениями резолюций Генассамблеи ООН, передает «Интерфакс».

    В МИД Аргентины подчеркнули, что будут поддерживать зрелые отношения с Британией на основе «предметного и конструктивного диалога» с целью создания атмосферы доверия, способствующей возобновлению переговоров.

    Война между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова началась 2 апреля 1982 года и закончилась 14 июня поражением Аргентины.

    Глава Минобороны Британии ранее заявлял, что Лондон не намерен обсуждать вопрос принадлежности островов. Милей, в свою очередь, будучи тогда еще кандидатом в президенты, говорил, что Аргентине нужно думать, как вернуть территории.

    Напомним, конфликт между Аргентиной и Британией из-за спорных островов на юге Атлантики перешел в новую фазу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем суть конфликта и какое значение он имеет для России.

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    3 января 2024, 16:22
    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших при взрыве в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек

    Число погибших в Иране на церемонии памяти Сулеймани достигло 73 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Иране при теракте у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, погибли 73 человека, 170 пострадали, сообщили иранские СМИ.

    Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что два взрыва, прогремевшие на дороге к кладбищу, были террористической атакой, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при взрыве в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек. СМИ писали о двух взрывах, которые прогремели у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели генерала Сулеймани.

    По данным СМИ в сумки у мавзолея Гульзар были заложены две бомбы, которые привели в действие дистанционно.

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    3 января 2024, 23:15
    Дмитрий Медведев жестко обругал французов

    Дмитрий Медведев жестко обругал французов в ответ на позицию МИДа страны по поводу обстрелов Белгорода

    Дмитрий Медведев жестко обругал французов
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявление МИД Франции, что удары Украины по Белгороду являлись самообороной.

    «Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь... Уроды», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что в России «никогда не любили французов» и сейчас убедились в правильности такого отношения.

    «Типа лягушатники, воевали с нами», – пояснил экс-президент России.

    Ранее Медведев заявил, что  Украина обстреляла Белгород от бессилия поменять что-то на фронте. Он назвал удар по Белгороду терактом и «кровавым преступлением бандеровских ублюдков».

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    3 января 2024, 17:38
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

    Украинские СМИ: В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека

    Tекст: Александра Юдина

    Люди в военной форме похитили молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, пишут украинские СМИ.

    На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По данным украинских СМИ, это были представители военкомата.

    Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов Украины начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области.

    До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации.

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    4 января 2024, 01:38
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    Запашный сообщил о смерти известного кавээнщика Станислава Агафонова
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет, сообщил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный.

    «Умер Станислав Агафонов – один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборной Большого Московского цирка», – написал Запашный в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что «буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним».

    «Покойся с миром, дорогой Стас», – заключил Запашный.

    По данным РИА «Новости», Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Байкал». В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды «Раисы».

    Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года в возрасте 54 лет умер украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским.

    Свою известность шоумен приобрел после участия в играх команд КВН, таких как команда КВН ДПИ (Донецкого политехнического института), «Дрим-Тим», Сборная СНГ, Сборная XX века.

    Коментарии (2)
    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

    Коментарии (27)
    4 января 2024, 11:13
    Мать избивших сверстников в Нижнем Тагиле детей допросили в полиции

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мать братьев, которые избили девочку-сироту и мальчика возле школы в Нижнем Тагиле в Свердловской области, рассказала, что ее вызывали в полицию.

    Женщина, комментируя причины драки, уточнила, что сегодня все показания уже подала в полицию. «Мне сказали, что кроме следственного комитета и полиции Тагилстроевского района меня никто не должен беспокоить. Давайте через полицию и будем встречаться, надоели мне все!» – добавила она, передает Ura.ru.

    Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя произошедшую драку, отметил, что закон в России должен быть един для всех.

    «И вновь диаспоры-мигранты и бессилие, бессилие. Это про закон, который вроде бы для всех», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, 29 декабря пятиклассники братья Рашад и Камал избили одноклассников возле школы № 56 в Нижнем Тагиле. При этом якобы их мать снимала издевательства на видео и даже участвовала в процессе.

    Позже стало известно, что одна из их жертв, девочка-сирота, попала с травмами в больницу. Силовики возбудили уголовное дело. При этом бывшая одноклассница назвала братьев добрыми парнями и сообщила, что их тоже травили в школе за «не ту национальность».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, сейчас не определено, когда появится специальный орган.

    Коментарии (23)
    3 января 2024, 17:30
    Индонезия предпочла модернизацию российских самолетов французским Mirage

    Индонезия решила модернизировать российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты «Сухой» и F-16, сообщает индонезийский телеканал TV One.

    По информации представителя министерства обороны Индонезии Данила Анзар Симанджунтака, власти страны не могут в данный момент обеспечить такую покупку, поэтому военные закажут модернизацию существующих самолетов «Сухой» и F-16, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Симанджунтак добавил, что решение об отсрочке закупки 12 истребителей Mirage было принято министерствами обороны и финансов.

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