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Тарасова рассказала, что сделала бы на месте Тутберидзе в скандале с Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что на месте тренера Этери Тутберидзе взяла бы на себя вину в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Тарасова в интервью «Матч ТВ» отказалась давать оценку действиям Тутберидзе, но призналась, что на ее месте сказала бы, «что виновата, перепутала, дала не то, но сняла бы ответственность за это с ребенка».
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Тутберидзе усомнилась в работе юристов, защищавших Валиеву в суде. Тарасова удивилась словам коллеги и отметила, что тренер не могла не знать, кто защищал Валиеву в суде.
Ранее Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом Валиевой, по ее мнению, по итогам разбирательств осталось много вопросов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.