Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с допингом у Валиевой

Тренер Валиевой Тутберидзе: Все мои спортсмены были и остаются чистыми

Tекст: Вера Басилая

Тренер отметила, что два года не комментировала ситуацию с допингом у Валиевой, несмотря на нескончаемый хейт и обвинения в ее сторону. По ее словам, всей команде строго запретили давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию, передает РИА «Новости».

Тутберидзе подчеркнула, что она больше всего хотела, чтобы было проведено доскональное расследование, даже если «это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны».

«Многие годы я работаю порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, и я как никто другой хочу знать, что произошло с Камилой, и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены были и остаются чистыми, я за чистый спорт, иначе и быть не может», – написала Тутберидзе в своем Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram), запрещены в России).

Она напомнила, что ее подопечные сдавали огромное количество допинг-проб на международных соревнованиях, и всегда пробы были чистыми, и надеется, что такими останутся. По ее словам, родителям и детям всегда тщательно объяснялось, что нужно с большой осторожностью принимать препараты даже от простуды, нельзя доверять никому.

Наставница Валиевой очень сожалеет, что происхождение якобы допинга в организме фигуристкой так и не установлено, осталась «куча вопросов».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД считает решение CAS о дисквалификации Валиевой очередным вопиющим примером несправедливости и политизации спорта.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.