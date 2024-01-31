Эксперты составили портрет сверхбогатых россиян

РБК: Эксперты ВШЭ составили портрет сверхбогатых россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авторы составили типичный портрет богатейших россиян: в основном это мужчины с высшим столичным образованием из хороших семей, сделавшие состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности, передает РБК.

Исследователи из Института социальной политики НИУ ВШЭ выявили устоявшиеся тенденции в когорте сверхбогатых россиян: главные из них – неравенство по уровню богатства даже внутри этой узкой группы и медленная сменяемость представителей группы. В 2011 году среднее значение состояний бизнесменов составляло 2,5 млрд долларов, но состоянием меньше этой суммы обладали три четверти представителей списка. В 2021-м среднее значение увеличилось до 3,3 млрд долларов. При этом доля наименее богатых сократилась до 64%, а также увеличилось число миллиардеров следующей ступени (с состоянием до 5 млрд долларов), но все же тех, кто обладает десятками миллиардов, оставались единицы.

Как пишут авторы, другая тенденция связана с тем, что группа сверхбогатых россиян медленно обновляется из года в год. Анализ показал, что в последнее десятилетие более чем 90% бизнесменов, присутствующих в группе 200 богатейших, были в ней и в предыдущем году. Если же сопоставить данные только первой сотни, то от общего списка 2021 года 37% присутствовали в нем еще в 2004 году. В их числе – Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Владимир Лисин и другие.

Другая отличительная характеристика сверхбогатых россиян – наличие высшего образования (оно есть у 90% представителей группы), а четверть из них не остановились на этом, получив второе образование или ученую степень. Большинство учились в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Но далеко не все из них были родом из столиц. Треть сверхбогатых родились в других городах, селах и странах.

Из доступной информации о родителях бизнесменов стало известно, что чаще всего они происходят из высокообразованных семейЧто касается отраслей, в которых представителям списка Forbes удалось заработать состояние, то на протяжении двух десятилетий главными секторами были финансы, промышленность и топливно-энергетический комплекс.

В списках Forbes доминируют мужчины, однако в последние годы в рейтинги миллиардеров чаще стали входить женщины. Если в 2011 году в списке 200 богатейших бизнесменов была лишь одна женщина, что составляло 0,5% от общего состава группы, то в 2021 году их стало семь, или 3,5% группы.

Ранее Bloomberg Billionaires Index сообщил, что состояние богатейших бизнесменов России с начала 2023 года увеличилось на 38,575 млрд долларов.