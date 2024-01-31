Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.8 комментариев
Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство САУ на «Уралтрансмаше»
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу осмотрел производство и ремонт самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт» и «Коалиция-СВ» на заводе «Уралтрансмаш».
В ходе осмотра цехов генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Олег Емельянов доложил главе военного ведомства, что объем производства самоходных артиллерийских установок (САУ) по сравнению с 2022 годом увеличился в шесть раз, сообщает Минобороны России на своем официальном сайте.
Отмечается, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ».
При этом Шойгу раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления одного из перспективных артиллерийских комплексов.
По словам министра, эти машины уже должны «работать по полной программе» еще с 2023 года.
«А у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», – сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.
Он также потребовал в течение недели доложить, как завод планирует выходить на показатели, которые установлены поручением президента России Владимира Путина.
«Выполнять это надо, потому что все эти поручения так или иначе связаны с совершенно конкретной работой, работой на поле боя», – подчеркнул министр обороны России.