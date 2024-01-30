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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    25 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 17:33 • Новости дня

    В ЕС назвали истраченную сумму на повышение военной мобильности

    ЕС истратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он пояснил, что ЕС вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза с 2018 года. При этом Боррель подчеркнул, что «конфликт на Украине показал, что этого недостаточно» и необходимо сделать больше для обеспечения безопасности ЕС, передает ТАСС.

    Ранее Боррель заявил, что идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны.

    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    29 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом

    Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
    @ L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью, сообщил телеканал BFMTV.

    Мера была избрана после обращения сына Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом, передает ТАСС.

    Сообщается, что Делон может самостоятельно совершать большинство привычных операций, кроме важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Адвокат дочери актера заявил, что «есть основания приветствовать это решение».

    Ранее сыновья актера обвинили сестру в давлении на отца при распределении наследства и выборе места лечения. Также дети актера обращались в суд с жалобой на спутницу отца Хироми.

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    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 21:12 • Новости дня
    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

    США отказали в выдаче визы главе делегации России Люкманову для участия в сессии ООН

    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН, сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Акульчев, зачитывая выступление главы делегации РФ на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, напомнил, что главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, передает ТАСС.

    Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Ее итоги Россия считает противоречивыми. Люкманов добавил, что мандат спецкомитета выполнен частично, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января.

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    30 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76

    ТАСС: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого украинскими боевиками в Белгородской области самолета Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76. Самолет, по его словам, был сбит в воздухе. «Все очевидно», – сказал источник.

    При этом анализ данных черных ящиков продолжается. Работа проводится без спешки и вскоре будет завершена, отметил представитель силовых структур.

    Накануне сообщалось о завершении предварительной расшифровки черных ящиков Ил-76.

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    29 января 2024, 23:24 • Новости дня
    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту

    ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту

    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву – это объявление войны российскому спорту, заявил Олимпийский комитет России (ОКР).

    Решение CAS – негативное, но рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится, говорится в заявлении на сайте ОКР.

    Есть и другие примеры предвзятости этого арбитража, ОКР сама участвует в качестве стороны в нескольких делах, в том числе в деле по отстранению комитета на основании решения исполкома МОК.

    По мнению ОКР, «за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос», почему за два года взятая в декабре 2021 года проба Валиевой держалась в шведской лаборатории полтора месяца.

    Результат же самой пробы обнародовали сразу после окончания победного для России командного турнира фигуристов.

    «По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», – отметили в ОКР.

    Напомним, в понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением CAS.

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    30 января 2024, 11:19 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту

    Politico: США рассматривают возможность ударов по иранскому флоту в Персидском заливе

    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту
    @ Kilho Park/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Никитина

    Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военно-морским силам Ирана в Персидском заливе или атаки по иранским военным на территории Ирака или Сирии, пишут американские СМИ.

    Источники газеты Politico сообщили, что такие сценарии разработаны американским военным ведомством в ответ на поручение президента США Джо Байдена о подготовке вариантов ответа на атаку, произошедшую в выходные, передает РИА «Новости».

    По информации издания, если Байден одобрит соответствующие решения, то удары будут нанесены в «ближайшие пару дней», причем, по мнению источников, произойдет это по нескольким целям.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть «многоуровневым».

    Сообщалось также, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.

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    30 января 2024, 12:59 • Новости дня
    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.

    «Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.

    Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.

    Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

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    30 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов

    Лавров: Запад за неполные два года уже выделил Украине более 200 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 млрд долларов, причем на семь лет. Основными донорами киевского режима, по словам Лаврова, являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция, передает ТАСС.

    Поставленное Западом Украине оружие между тем расползается по всему миру, констатировал глава МИД России. «Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти», – сказал Лавров.

    Западное оружие, поставленное для нужд ВСУ, уже обнаружено в зонах конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его нелегальные партии выявлены в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, перечислил министр.

    Однако западные страны, как отметил Лавров, изо всех сил стараются не замечать того, что это оружие используется в том числе террористами и экстремистами.

    Лавров заявлял ранее, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    29 января 2024, 19:27 • Новости дня
    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник

    WSJ: Военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу

    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник
    @ U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американские военные не смогли отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, поскольку приняли его за свой беспилотник, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации США, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Поэтому военные не смогли распознать, дружеский это летит беспилотник или вражеский, передает ТАСС.

    Таким образом, указывает издание, военные замешкались, поскольку какое-то время не могли понять принадлежность аппарата.

    В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

    Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    30 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме

    Fox: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вступил в «резкую перепалку» с журналистом «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, сообщили американские СМИ.

    Дискуссия между Кирби и Халкетт произошла из-за действий США на Ближнем Востоке. Журналист стала «давить» на Кирби, спрашивая о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без соответствующего одобрения со стороны Конгресса США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    Спикер Белого дома заявил, что Конституция США наделяет Байдена таким правом. Он добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

    Кирби, как отметил телеканал Fox News, был «явно раздражен» словами Халкетт о том, что американский народ «недоволен» действиями президента. А после ее вопроса о том, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе, обстановка на брифинге «еще больше обострилась».

    Перебив журналиста, Кирби заявил, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и не учитывает политический календарь, когда занимается «защитой» войск США. Любое предположение об обратном представитель Белого дома счел «оскорбительным».

    Перепалка завершилась вмешательством пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В октябре Кирби едва не расплакался из-за кадров из Израиля.

    Коментарии (4)
    29 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти в Европу

    Венгрия обратилась к Украине с предложением по российской нефти
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия попросила Украину продолжить транзит российской нефти по своей территории в страны Центральной Европы, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса президента Андреем Ермаком.

    Сийярто рассказал, что поднял вопрос о недопустимости включения венгерских компаний в украинский список «международных спонсоров войны». Ранее это уже произошло с банком ОТР, который решил продолжить работу на российском финансовом рынке, передает ТАСС.

    Также он попросил Киев обеспечить надежную транспортировку нефти по территории своей страны.

    Ранее сообщалось, что политические союзники венгерского премьер-министра Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.

    Коментарии (4)
    30 января 2024, 11:51 • Новости дня
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

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    30 января 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

    Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    @ ТАСС / Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируется Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее украинские СМИ и чиновники сообщили об отставке главкома, однако позднее информация была опровергнута.

    «Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

    Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

    Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

    Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.

    Коментарии (11)
    30 января 2024, 12:00 • Новости дня
    Сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию
    Сборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

    По данным ISU, российская команда была лишена 20 баллов, которые российская фигуристка Камила Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов сборная России переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка, передает ТАСС.

    Отмечается, что впереди команды США (65) и Японии (63).

    Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил.

    В Кремле заявляли, что Россия не согласна с решением Спортивного арбитража о дисквалификации Валиевой.

    Олимпийский комитет России (ОКР) подчеркивал, что решение CAS – это объявление войны российскому спорту.

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      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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