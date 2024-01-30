Названы имена новых министров иностранных дел и обороны Грузии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Новое правительство Грузии будет представлено на следующей неделе в парламент после того, как 1 февраля съезд «Грузинской мечты» официально выдвинет кандидатом в премьер-министры 45-летнего председателя партии, бывшего спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Изменения планируются в связи с отставкой накануне с поста премьер-министра Грузии 41-летнего Ираклия Гарибашвили, который занимал этот пост почти три года. Теперь он возглавит «Грузинскую мечту», чтобы повести ее на выборы в парламент в октябре 2024 года.

В правящей партии сведения о возможной смене министров не комментируют.