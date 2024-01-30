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Названы имена новых министров иностранных дел и обороны Грузии
Председатель парламентского комитета по внешним связям 44-летний Николоз Самхарадзе возглавит МИД в новом правительстве Грузии, а зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» 43-летний Ираклий Чиковани станет министром обороны, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Новое правительство Грузии будет представлено на следующей неделе в парламент после того, как 1 февраля съезд «Грузинской мечты» официально выдвинет кандидатом в премьер-министры 45-летнего председателя партии, бывшего спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.
Изменения планируются в связи с отставкой накануне с поста премьер-министра Грузии 41-летнего Ираклия Гарибашвили, который занимал этот пост почти три года. Теперь он возглавит «Грузинскую мечту», чтобы повести ее на выборы в парламент в октябре 2024 года.
В правящей партии сведения о возможной смене министров не комментируют.