Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.3 комментария
Участники «Би-2» с гражданством России отказались от встречи с консулом
Участники «Би-2» с гражданством России отказались от встречи с российским консулом
Пятеро участников группы «Би-2» с гражданством России отказались от встречи с российским консулом в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.
Как сказал при выходе из учреждения заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин, посольством Российской Федерации было организовано посещение тех участников группы граждан России, передает ТАСС.
Он добавил, что 30 января посещение состоялось, но музыканты отказались встречаться с консулом.
Ранее в консульском отделе посольства России в Таиланде заявили, что власти Таиланда сообщили о нахождении пятерых россиян из числа участников группы «Би-2» в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке.