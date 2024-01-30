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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    20 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 12:59 • Новости дня

    Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.

    «Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.

    Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.

    Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».

    Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.

    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    29 января 2024, 17:23 • Новости дня
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружено большое скопление немецких, японских и китайских машин, сообщает Autonews.

    Несколько тысяч автомобилей, покрытых снегом, обнаружили припаркованными на территории завода, передает РИА «Новости». В ассортименте есть машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе.

    В первой половине 2024 года на предприятии планируют перезапустить производство транспортных средств, которое было приостановлено в 2022 году.

    Ранее сообщалось, что в рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились Volkswagen и Toyota.

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    29 января 2024, 17:56 • Новости дня
    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Ванецяна

    Tекст: Кристина Цыцура

    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, которого ранее объявили в розыск в Армении, сообщает Telegram-канал «112».

    Хозяин крупного холдинга Exoil Group был задержан на Арбате. В Армении его объявили в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Сообщается, что мужчина получил в пользование имущество на 14,5 драмов (около 3,2 млрд рублей), пишет Lenta.ru.

    Сейчас Ванецян находится под арестом.

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    29 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

    CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.

    Начало дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, сообщает РИА «Новости». Слушания состоялись 26–28 сентября и 9-10 ноября.

    Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

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    29 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом

    Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
    @ L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью, сообщил телеканал BFMTV.

    Мера была избрана после обращения сына Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом, передает ТАСС.

    Сообщается, что Делон может самостоятельно совершать большинство привычных операций, кроме важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Адвокат дочери актера заявил, что «есть основания приветствовать это решение».

    Ранее сыновья актера обвинили сестру в давлении на отца при распределении наследства и выборе места лечения. Также дети актера обращались в суд с жалобой на спутницу отца Хироми.

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    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 21:12 • Новости дня
    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

    США отказали в выдаче визы главе делегации России Люкманову для участия в сессии ООН

    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН, сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Акульчев, зачитывая выступление главы делегации РФ на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, напомнил, что главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, передает ТАСС.

    Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Ее итоги Россия считает противоречивыми. Люкманов добавил, что мандат спецкомитета выполнен частично, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 23:24 • Новости дня
    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту

    ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту

    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву – это объявление войны российскому спорту, заявил Олимпийский комитет России (ОКР).

    Решение CAS – негативное, но рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится, говорится в заявлении на сайте ОКР.

    Есть и другие примеры предвзятости этого арбитража, ОКР сама участвует в качестве стороны в нескольких делах, в том числе в деле по отстранению комитета на основании решения исполкома МОК.

    По мнению ОКР, «за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос», почему за два года взятая в декабре 2021 года проба Валиевой держалась в шведской лаборатории полтора месяца.

    Результат же самой пробы обнародовали сразу после окончания победного для России командного турнира фигуристов.

    «По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», – отметили в ОКР.

    Напомним, в понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением CAS.

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    29 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Глава РЖД дал свою оценку инциденту с котом Твиксом

    Глава РЖД Белозеров назвал форс-мажором случай с котом Твиксом

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор РЖД Олег Белозеров, комментируя инцидент с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, назвал ситуацию «форс-мажором».

    Он заявил журналистам, что кот должен был ехать в закрытой переноске, а владелец должен был внимательно за этим следить. При этом он подчеркнул, что и действия проводницы тоже «должны были быть как-то регламентированы», передает «Коммерсант».

    Отвечая на вопрос, на чьей он стороне, глава РЖД ответил, что у него есть домашние животные, и ему «не представить, вот зная своих животных, чтобы животное в иной среде, не в домашней, осталось без контроля». Он также отметил, что такие ситуации должны регулироваться на уровне системы.

    В начале января проводница вагона выкинула кота по кличке Твикс из поезда, приняв его за бездомного. Позже животное нашли мертвым.

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    29 января 2024, 19:27 • Новости дня
    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник

    WSJ: Военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу

    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник
    @ U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американские военные не смогли отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, поскольку приняли его за свой беспилотник, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации США, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Поэтому военные не смогли распознать, дружеский это летит беспилотник или вражеский, передает ТАСС.

    Таким образом, указывает издание, военные замешкались, поскольку какое-то время не могли понять принадлежность аппарата.

    В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

    Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    29 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику
    Против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику
    @ Yoan Valat/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Сети опубликованы кадры с бронетехникой, которую полиция Франции стянула в ожидании блокировки дорог фермерами.

    Бронеавтомобили и полицейский кордон заметили в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, передает РИА «Новости».

    Аграрии ранее анонсировали «полную блокаду» Парижа. В планах у фермеров перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Блокировать дороги они планируют на протяжении пяти дней.

    Ранее фермеры из Франции пожаловались на дешевую украинскую курятину.

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    30 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме

    Fox: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

    Кирби вышел из себя на брифинге в Белом доме
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вступил в «резкую перепалку» с журналистом «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт, сообщили американские СМИ.

    Дискуссия между Кирби и Халкетт произошла из-за действий США на Ближнем Востоке. Журналист стала «давить» на Кирби, спрашивая о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать наносить удары по хуситам в Йемене без соответствующего одобрения со стороны Конгресса США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

    Спикер Белого дома заявил, что Конституция США наделяет Байдена таким правом. Он добавил, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.

    Кирби, как отметил телеканал Fox News, был «явно раздражен» словами Халкетт о том, что американский народ «недоволен» действиями президента. А после ее вопроса о том, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе, обстановка на брифинге «еще больше обострилась».

    Перебив журналиста, Кирби заявил, что «главнокомандующий не смотрит на опросы» и не учитывает политический календарь, когда занимается «защитой» войск США. Любое предположение об обратном представитель Белого дома счел «оскорбительным».

    Перепалка завершилась вмешательством пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    В октябре Кирби едва не расплакался из-за кадров из Израиля.

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    29 января 2024, 16:30 • Новости дня
    Премьер Грузии ушел в отставку
    Премьер Грузии ушел в отставку
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отставке, он будет председателем правящей партии «Грузинская мечта», это утвердит ее съезд 1 февраля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Планируется, что его на посту премьера заменит нынешний председатель партии Ираклий Кобахидзе.

    Ушедший в отставку Гарибашвили сказал, что «горд» тем, что «бескомпромиссно защищал интересы Грузии и ее народа». Теперь, по его словам, он будет работать над тем, чтобы в октябре «Грузинская мечта» одержала «убедительную победу» на выборах в парламент.

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    29 января 2024, 14:55 • Новости дня
    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ

    Украинский политик Тука призвал Киев прекратить лгать об успехах ВСУ

    Украинский политик разоблачил ложь Киева об успехах ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти должны говорить населению правду о ситуации на фронте вместо постоянной лжи об успехах ВСУ, заявил украинский политик Георгий Тука в эфире канала «Прямой».

    По его словам, почти два года украинцам отовсюду говорят, что «все это на два-три месяца, летом мы будем в Крыму, <…> в армии все отлично».

    «Всю эту чепуху распространяли политики», – подчеркнул Тука, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что потери ВСУ настолько велики, что о них не говорят, чтобы не повергнуть общество в шок.

    Информация о настоящих потерях в рядах ВСУ может привести к паническим настроениям в обществе, пояснил Тука.

    Ранее газета Mundo писала, что в провале контрнаступления украинские военные винят власти страны и Запад.

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