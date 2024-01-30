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Американская телеведущая выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена
Американская телеведущая Джой Рид выругалась в прямом эфире после заявлений Байдена
Американская телеведущая Джой Рид в прямом эфире канала MSNBC нецензурно выругалась по поводу действий американских властей.
«Начало еще одной, ***, войны», – сказала Рид после того, как в эфире прозвучали слова президента США Джо Байдена, сообщает RT.
Речь в программе шла о приграничном кризисе в Соединенных Штатах.
Телеведущая полагала, что микрофон выключен, и в конце эфира принесла зрителям извинения, назвав свои слова «закулисной болтовней».
Ранее власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов.