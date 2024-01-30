  • Новость часаСборную России лишили золота Олимпиады в Пекине по фигурному катанию
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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

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    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    17 комментариев
    30 января 2024, 10:59 • Новости дня

    Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР

    Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР
    @ vk.com/tsivilev42

    Tекст: Александра Юдина

    Из аэропорта Кемерова утром 30 января вылетел аварийно-спасательный отряд Центра оперативного контроля коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, чтобы прийти на помощь жителям Горловки.

    По словам губернатора Сергея Цивилева, первоочередной задачей Кузбасса является создание комфортных условий для людей, которые живут под постоянными обстрелами.

    «После того как общими усилиями мы победим, будем капитально восстанавливать город. Жители Горловки должны быть уверены – Кузбасс с вами навсегда, будем помогать и будем дружить», – подчеркнул он.

    Цивилев напомнил, что в октябре, когда в Горловке стартовал отопительный сезон, были сформированы два аварийно-восстановительных отряда из 30 человек. Сейчас они поочередно выезжают в ДНР для устранения повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстановления системы жизнеобеспечения прифронтового города.

    Также из Кузбасса отправляют специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта.

    Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным, в республике нехватка коммунальщиков.

    Во время первой командировки «коммунальный спецназ», как их назвал губернатор Кузбасса, за полтора месяца устранил аварии на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам. Всего на сегодняшний день – по 110 адресам. Нас социальных объектах и в жилом фонде заменили более 1,7 тыс. метров сетей тепло- и водоснабжения.

    Аварийно-спасательный отряд Центра оперативного контроля коммунального и дорожного комплекса Кузбасса дислоцируется в поселке Верх-Чебула.

    Недавно там было введено в эксплуатацию новое здание для специалистов – с гаражом, мастерской, столовой и кухней, учебным классом и комнатой отдыха. На строительство и оснащение комплекса из регионального бюджета было направлено более 92 млн рублей. Коммунальщикам, которые работают также на севере области, создали комфортные условия для работы и отдыха.

    По распоряжению Цивилева 17 сотрудников награждены медалью Николая Масалова за трудолюбие и большой личный вклад при выполнении работ в Горловке.

    Известно, что в 2024 году запланирован капитальный ремонт восьми зданий и девяти объектов водоснабжения.

    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала из кабинета во время разъяснения причины начала СВО
    @ PA Images/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    29 января 2024, 17:23 • Новости дня
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружено большое скопление немецких, японских и китайских машин, сообщает Autonews.

    Несколько тысяч автомобилей, покрытых снегом, обнаружили припаркованными на территории завода, передает РИА «Новости». В ассортименте есть машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе.

    В первой половине 2024 года на предприятии планируют перезапустить производство транспортных средств, которое было приостановлено в 2022 году.

    Ранее сообщалось, что в рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились Volkswagen и Toyota.

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    29 января 2024, 17:56 • Новости дня
    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Ванецяна

    Tекст: Кристина Цыцура

    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, которого ранее объявили в розыск в Армении, сообщает Telegram-канал «112».

    Хозяин крупного холдинга Exoil Group был задержан на Арбате. В Армении его объявили в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Сообщается, что мужчина получил в пользование имущество на 14,5 драмов (около 3,2 млрд рублей), пишет Lenta.ru.

    Сейчас Ванецян находится под арестом.

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    29 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

    CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.

    Начало дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, сообщает РИА «Новости». Слушания состоялись 26–28 сентября и 9-10 ноября.

    Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

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    29 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом

    Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
    @ L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью, сообщил телеканал BFMTV.

    Мера была избрана после обращения сына Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом, передает ТАСС.

    Сообщается, что Делон может самостоятельно совершать большинство привычных операций, кроме важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Адвокат дочери актера заявил, что «есть основания приветствовать это решение».

    Ранее сыновья актера обвинили сестру в давлении на отца при распределении наследства и выборе места лечения. Также дети актера обращались в суд с жалобой на спутницу отца Хироми.

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    29 января 2024, 21:12 • Новости дня
    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

    США отказали в выдаче визы главе делегации России Люкманову для участия в сессии ООН

    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН, сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Акульчев, зачитывая выступление главы делегации РФ на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, напомнил, что главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, передает ТАСС.

    Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Ее итоги Россия считает противоречивыми. Люкманов добавил, что мандат спецкомитета выполнен частично, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января.

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    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 18:12 • Новости дня
    Глава РЖД дал свою оценку инциденту с котом Твиксом

    Глава РЖД Белозеров назвал форс-мажором случай с котом Твиксом

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный директор РЖД Олег Белозеров, комментируя инцидент с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, назвал ситуацию «форс-мажором».

    Он заявил журналистам, что кот должен был ехать в закрытой переноске, а владелец должен был внимательно за этим следить. При этом он подчеркнул, что и действия проводницы тоже «должны были быть как-то регламентированы», передает «Коммерсант».

    Отвечая на вопрос, на чьей он стороне, глава РЖД ответил, что у него есть домашние животные, и ему «не представить, вот зная своих животных, чтобы животное в иной среде, не в домашней, осталось без контроля». Он также отметил, что такие ситуации должны регулироваться на уровне системы.

    В начале января проводница вагона выкинула кота по кличке Твикс из поезда, приняв его за бездомного. Позже животное нашли мертвым.

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    29 января 2024, 23:24 • Новости дня
    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту

    ОКР назвал решение CAS по Валиевой «объявлением войны» российскому спорту

    Дисквалификацию Валиевой назвали «объявлением войны» российскому спорту
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву – это объявление войны российскому спорту, заявил Олимпийский комитет России (ОКР).

    Решение CAS – негативное, но рассчитывать на объективность и беспристрастность этой структуры не приходится, говорится в заявлении на сайте ОКР.

    Есть и другие примеры предвзятости этого арбитража, ОКР сама участвует в качестве стороны в нескольких делах, в том числе в деле по отстранению комитета на основании решения исполкома МОК.

    По мнению ОКР, «за два года в публичном пространстве так и не прозвучало содержательного, подкрепленного фактами, а не смехотворными отписками ответа на вопрос», почему за два года взятая в декабре 2021 года проба Валиевой держалась в шведской лаборатории полтора месяца.

    Результат же самой пробы обнародовали сразу после окончания победного для России командного турнира фигуристов.

    «По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши», – отметили в ОКР.

    Напомним, в понедельник CAS решил дисквалифицировать на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с решением CAS.

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    29 января 2024, 19:27 • Новости дня
    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник

    WSJ: Военные США перепутали вражеский дрон со своим и не отразили атаку на базу

    Военных США на Ближнем Востоке обманул вражеский беспилотник
    @ U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американские военные не смогли отразить атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на свою базу на иордано-сирийской границе, поскольку приняли его за свой беспилотник, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц администрации США, нападение вражеского беспилотника совпало по времени с возвращением американского БПЛА. Поэтому военные не смогли распознать, дружеский это летит беспилотник или вражеский, передает ТАСС.

    Таким образом, указывает издание, военные замешкались, поскольку какое-то время не могли понять принадлежность аппарата.

    В понедельник шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

    Напомним, по данным Bloomberg, Вашингтон изучает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.

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    29 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент

    Bloomberg: В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз больше не рассматривает США в качестве надежного гаранта мира и процветания для Европы и придерживается такого мнения, даже если Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах американского лидера, пишут американские СМИ.

    В статье обозревателя Хорхе Валеро для Bloomberg говорится, что Брюссель переживает переломный момент. По мнению автора, помимо изменения мнения о США, перемены произошли и в отношении к Китаю: теперь Брюссель считает Пекин «системным соперником».

    В «стремительно поляризующемся мире» Евросоюз приходит к необходимости утвердить свою «экономическую и политическую значимость», «изобрести себя заново», передает ТАСС.

    Новому главе Еврокомиссии предстоит столкнуться с большими трудностями на своем посту, в том числе с вопросом дальнейшей помощи киевскому режиму, урегулированием ближневосточного кризиса, одновременным давлением со стороны США и Китая, а также зависимости от энергоносителей и полезных ископаемых, которую автор считает «токсичной». В публикации говорится, что внутренние конфликты в ЕС «практически гарантированны» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и проблем с программами экономического восстановления в период после COVID-19.

    Ранее сообщалось, что возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.

    Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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    29 января 2024, 13:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области

    Российские войска освободили Табаевку в Харьковской области
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается также, что около Синьковки Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 30 военных, две бронемашины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение штурмовым группам 63-й мехбригады ВСУ в районах Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили до 280 военнослужащих и танк.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ у Белогоровки и Переездного (ДНР). Артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Клещеевкой и Красным (ДНР). Противник потерял до 210 военнослужащих, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила атаку 127-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих.

    Российские силы на Запорожском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й мехбригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах н. п. Работино и Юрковка Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в районе населенного пункта Музыковка украинские боевики потеряли до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива, а также живая сила и военная техника в 109 районах, сообщили в Минобороны. Кроме того сообщается, что средствами ПВО сбит один снаряд РСЗО HIMARS. Уничтожены 34 украинских БПЛА в районах н. п. Нырково, Золотаревка, Белогоровка (ЛНР), Марфополь, Пологи Запорожской области, Раденск и Алешки Херсонской области.

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    29 января 2024, 14:41 • Новости дня
    Против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику
    Против протестующих фермеров во Франции вывели бронетехнику
    @ Yoan Valat/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Сети опубликованы кадры с бронетехникой, которую полиция Франции стянула в ожидании блокировки дорог фермерами.

    Бронеавтомобили и полицейский кордон заметили в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа, передает РИА «Новости».

    Аграрии ранее анонсировали «полную блокаду» Парижа. В планах у фермеров перекрыть семь автомагистралей, чтобы не допустить поставок в город любых товаров. Блокировать дороги они планируют на протяжении пяти дней.

    Ранее фермеры из Франции пожаловались на дешевую украинскую курятину.

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    29 января 2024, 13:07 • Новости дня
    ЕС решил вложиться в транспортный коридор из Центральной Азии в обход России

    ЕС решил вложить 1,5 млрд евро в развитие транспортного коридора из Центральной Азии в обход России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк планируют вложить 1,5 млрд евро в объекты транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора в обход России, заявил зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис на форуме ЕС – Центральная Азия в Брюсселе.

    Продолжительность пути по транспортному коридору в 11 тыс. км между Центральной Азией и Европой составит 15 суток или менее.

    В ЕС намерены сделать этот коридор конкурентоспособным, указал Домбровскис, передает ТАСС.

    По его словам, ЕК и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в стратегические транспортные объекты 1,5 млрд евро. Также позже будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании.

    Между тем Россия развивает дополнительные маршруты по торговле с Юго-Восточной и Средней Азией.

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    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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