Коммунальщики Кузбасса отправились восстанавливать Горловку в ДНР

Tекст: Александра Юдина

По словам губернатора Сергея Цивилева, первоочередной задачей Кузбасса является создание комфортных условий для людей, которые живут под постоянными обстрелами.

«После того как общими усилиями мы победим, будем капитально восстанавливать город. Жители Горловки должны быть уверены – Кузбасс с вами навсегда, будем помогать и будем дружить», – подчеркнул он.

Цивилев напомнил, что в октябре, когда в Горловке стартовал отопительный сезон, были сформированы два аварийно-восстановительных отряда из 30 человек. Сейчас они поочередно выезжают в ДНР для устранения повреждений на сетях холодного и горячего водоснабжения, восстановления системы жизнеобеспечения прифронтового города.

Также из Кузбасса отправляют специализированную технику, оборудование и стратегический запас расходных материалов для ремонта.

Как отмечал глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным, в республике нехватка коммунальщиков.

Во время первой командировки «коммунальный спецназ», как их назвал губернатор Кузбасса, за полтора месяца устранил аварии на инженерных коммуникациях более чем по 60 адресам. Всего на сегодняшний день – по 110 адресам. Нас социальных объектах и в жилом фонде заменили более 1,7 тыс. метров сетей тепло- и водоснабжения.

Аварийно-спасательный отряд Центра оперативного контроля коммунального и дорожного комплекса Кузбасса дислоцируется в поселке Верх-Чебула.

Недавно там было введено в эксплуатацию новое здание для специалистов – с гаражом, мастерской, столовой и кухней, учебным классом и комнатой отдыха. На строительство и оснащение комплекса из регионального бюджета было направлено более 92 млн рублей. Коммунальщикам, которые работают также на севере области, создали комфортные условия для работы и отдыха.

По распоряжению Цивилева 17 сотрудников награждены медалью Николая Масалова за трудолюбие и большой личный вклад при выполнении работ в Горловке.

Известно, что в 2024 году запланирован капитальный ремонт восьми зданий и девяти объектов водоснабжения.