Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Стало известно о переговорах России и Турции по платежным переводам
Россия и Турция начали обсуждать разные варианты платежных переводов
Российская и турецкая стороны изучают разные варианты, которые позволят избежать проблем с платежными переводами, это затронет и туризм, заявил источник в государственном банковском секторе Турции.
Ведутся обсуждения по поводу платежных переводов, от правительственных органов поступил сигнал по поиску альтернативных вариантов, сообщил собеседник РИА «Новости».
Он добавил, что эти варианты затронут и туристов из России в Турции.
По этим данным, обсуждаемые опции позволят делать покупки и переводы с мобильных устройств. При этом пока остаются несколько проблем с платежными переводами из России в Турцию.