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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    37 комментариев
    3 января 2024, 15:04

    ВС России отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

    Минобороны: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

    Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР.

    Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

    Также нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.

    Уничтожено свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

    Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.

    Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (9)
    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    2 января 2024, 20:22
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и показывали локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки, сообщили в СБУ.

    В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

    В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.

    СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.

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    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


    Коментарии (6)
    2 января 2024, 18:44
    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий

    TVL: Украина потеряет восточные территории из-за отказа от переговоров с Россией

    Во Франции предрекли Украине потерю восточных территорий
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет еще больше территорий из-за отказа от переговоров с Россией, победа Киева несбыточна, сообщает телеканал TVL.

    В репортаже телеканала отмечается, что желание президента Украины Владимира Зеленского идти до конца в конфликте с Москвой приведет к потере Киевом еще больше территорий, передает РИА «Новости».

    Также СМИ обращают внимание на колоссальные потери Киева на фронте, в то время как Зеленский отменяет выборы и обещает несбыточную победу. Кроме того, французский канал предположил, что Российская армия готовится к новому масштабному наступлению весной или летом, в результате которого Украине придется «поставить крест» на восточных областях, вернуться к Минским соглашениям и принять требования Москвы.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров.

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    2 января 2024, 20:29
    Премьер Словакии: Россия будет диктовать условия по Украине

    Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия в ситуации вокруг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Отныне именно Россия, а не ЕС будет диктовать условия в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо каналу ТА-3.

    Фицо считает: западная стратегия, направленная на то, чтобы одержать победу над Россией, направляя оружие Украине и финансируя власти в Киеве, оказалась провальной, передает ТАСС.

    Он убежден, что сейчас ЕС должен быть одним из основных авторов направленных на достижение мира на Украине инициатив, тем не менее но условия будет выдвигать Россия.

    Ранее Фицо заявил, что Украина не сможет победить Россию даже со всем оружием.

    Коментарии (12)
    2 января 2024, 16:24
    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада

    Премьер Литвы Шимоните заявила, что конфликт на Украине развивается не по сценарию Запада

    Премьер Литвы заявила о развитии конфликта на Украине не по сценарию Запада
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press/

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не достигла результата, на который рассчитывал Запад, придется рассчитывать на другой сценарий конфликта, который мы не планировали, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью LRT.

    Шимоните считает, что на Запале ждали совсем другой результат от конфликта на Украине, чем он имеет сегодня, и сценарий будет развиваться не так, как было рассчитано в начале наступательных действий Киева, передает РИА «Новости».

    Она также предупредила, что год будет трудным с военной и политической точек зрения.

    Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер сообщил, что в связи с политическими изменениями в США американская поддержка Украины уменьшается, что может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года.

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    3 января 2024, 13:03
    Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину

    Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.

    По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

    Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

    Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

    С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

    В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как 2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения.

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    2 января 2024, 17:43
    В Одессе начали рассылать сообщения с призывом вступать в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Сообщения с предложением вступать в ряды ВСУ начали рассылать в Одессе и Одесской области, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Издание опубликовало сообщение с призывом вступить в ряды ВСУ, в котором говорится, что это необходимо для защиты страны, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну.

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.

    Коментарии (6)
    3 января 2024, 09:29
    Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в среду средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду снова сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 16:54
    При обстреле Белгорода один человек погиб и пятеро пострадали

    Гладков: При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб один человек, пятеро пострадали

    При обстреле Белгорода один человек погиб и пятеро пострадали
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина погиб, когда ехал в автомобиле, рядом с ним разорвался снаряд, еще четверо человек были ранены в районе авторынка, двоих забрала скорая помощь, двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались, еще одной женщине повредило руку: в момент обстрела она ехала в автобусе.

    По словам главы региона, ПВО сбили над областью восемь целей, повреждения есть в частном секторе, также пострадали четыре автомобиля и автобус.

    В настоящий момент сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей об угрозе ракетного удара, в Белгороде отменили.

    Между тем мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что взрывотехники Минобороны обезвредили неразорвавшийся снаряд, перед этим людей перевезли на безопасное расстояние.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО были уничтожены восемь ракет РСЗО «Ольха» ВСУ над Белгородской областью.

    До этого над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО сбила четыре воздушных цели на подлете к городу.

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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    2 января 2024, 19:59
    При обстреле Васильевки в Запорожской области погиб мирный житель

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны украинских военных из реактивной системы залпового огня Васильевки в Запорожской области один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили в оперативных службах региона.

    В сообщении уточняется, что боевики обстреляли из РСЗО «Град» окраин города Васильевки, снаряды попали на культурный объект Дача Попова, одна женщина погибла, шесть человек пострадали. Также повреждены несколько частных домовладений, передает ТАСС.

    Ранее в результате обстрела Белгорода со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник один мирный житель погиб и еще пятеро пострадали.

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    3 января 2024, 12:33
    В Харьковской области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы раздаются в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна».

    Издание не приводит деталей, сообщает РИА «Новости».

    С 11.12 (по мск) сигнал тревоги звучит в Харьковской области, через полчаса тревогу объявили в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

    Накануне в Харькове произошла серия взрывов.

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    3 января 2024, 14:01
    Минобороны: Только 7% поврежденной в СВО техники приходится отвозить на предприятия

    Tекст: Александра Юдина

    Только 7% поврежденного в ходе спецоперации российского вооружения, военной и специальной техники приходится для ремонта отвозить на специализированные предприятия, сообщили в Минобороны.

    По информации ведомства, 66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами, передает РИА «Новости».

    выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ.

    Также в Минобороны отметили, что в восстановлении 5% техники приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов.

    Коментарии (5)
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