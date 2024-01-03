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ВС России отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные на Южнодонецком направлении отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Приютного Запорожской области, Киев потерял за сутки до 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что отражены три атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное ДНР.
Суточные потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Также нанесено поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области.
Уничтожено свыше 35 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.
Потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.
Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Мста-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы.