Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.3 комментария
Минобороны: Только 7% поврежденной в СВО техники приходится отвозить на предприятия
Только 7% поврежденного в ходе спецоперации российского вооружения, военной и специальной техники приходится для ремонта отвозить на специализированные предприятия, сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, 66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами, передает РИА «Новости».
выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ.
Также в Минобороны отметили, что в восстановлении 5% техники приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов.