Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.2 комментария
Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент
Bloomberg: В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания
Евросоюз больше не рассматривает США в качестве надежного гаранта мира и процветания для Европы и придерживается такого мнения, даже если Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах американского лидера, пишут американские СМИ.
В статье обозревателя Хорхе Валеро для Bloomberg говорится, что Брюссель переживает переломный момент. По мнению автора, помимо изменения мнения о США, перемены произошли и в отношении к Китаю: теперь Брюссель считает Пекин «системным соперником».
В «стремительно поляризующемся мире» Евросоюз приходит к необходимости утвердить свою «экономическую и политическую значимость», «изобрести себя заново», передает ТАСС.
Новому главе Еврокомиссии предстоит столкнуться с большими трудностями на своем посту, в том числе с вопросом дальнейшей помощи киевскому режиму, урегулированием ближневосточного кризиса, одновременным давлением со стороны США и Китая, а также зависимости от энергоносителей и полезных ископаемых, которую автор считает «токсичной». В публикации говорится, что внутренние конфликты в ЕС «практически гарантированны» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и проблем с программами экономического восстановления в период после COVID-19.
Ранее сообщалось, что возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.
Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.