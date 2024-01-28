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New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для палестинского движения ХАМАС, поскольку члены группировки получают взрывчатку в основном из неразорвавшихся израильских снарядов, сообщила газета New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников.
Кроме того, ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз, передает РИА «Новости».
При этом бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш утверждает, что главным источником взрывчатки для ХАМАС остаются неразорвавшиеся снаряды израильской армии. Издание отмечает, что число неразорвавшихся снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.