Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и сектором Газа

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Нетаньяху, Израиль уничтожит ХАМАС и демилитаризует сектор Газа, однако военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать на границу с Египтом, поэтому необходимо закрыть этот южный проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

По его словам, Израиль пока не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.