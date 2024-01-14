Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому, что сама интеллигенция и была закваской революции.0 комментариев
Нетаньяху призвал закрыть границу между Египтом и сектором Газа
Необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как указал Нетаньяху, Израиль уничтожит ХАМАС и демилитаризует сектор Газа, однако военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать на границу с Египтом, поэтому необходимо закрыть этот южный проход, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
По его словам, Израиль пока не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа.
Ранее Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит войну до полной победы и ничто не остановит страну на пути к достижению заявленных целей.