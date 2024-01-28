К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.8 комментариев
Лукашенко поблагодарил Россию за помощь в работе белорусских ученых в Антарктиде
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил россиян и президента России Владимира Путина за помощь в организации работы белорусских ученых в Антарктиде.
Лукашенко подчеркнул, что по темпам изучения Антарктики, которые показывает Россия, на сегодняшний день никто не может сравниться. Он поблагодарил Россию за помощь белорусским ученым в вопросе изучения Антарктиде, передает ТАСС.
По оценке белорусского лидера, россияне в освоении Антарктиды «совершают подвиг».
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.