Путин и Лукашенко участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

Путин и Лукашенко по видеосвязи участвуют в церемонии ввода станции «Восток» в Антарктиде

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции «Восток» – это событие большое и знаменательное и для наших ученых-полярников, и, я думаю, что даже для всей страны <…> и для нашей страны, и для наших партнеров, для наших друзей», – передает ТАСС слова главы государства.

Он обратил внимание, что в исследовании и освоении Антарктиды отечественным исследователям и первопроходцам принадлежит одно из ключевых мест. Путин в этой связи упомянул первую русскую антарктическую экспедицию под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. «Это наша общая история, история свершений наших предков, которыми по праву гордятся и в России, и в Белоруссии», – отметил Путин.

Зимовочный комплекс станции «Восток» – первое современное здание в мире, построенное на полюсе холода Земли, передает РИА «Новости».

Сегодня у России пять круглогодичных и пять сезонных станций в Антарктиде.