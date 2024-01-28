Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.



«Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

«По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.