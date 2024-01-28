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«Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении
«Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении
Боевые расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанесли удары по опорным пунктам одной из бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».
Отмечается, что пуски были проведены с расстояния более 4,5 километра до цели.
Ранее сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», чтобы повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе.