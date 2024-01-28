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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    11 комментариев
    28 января 2024, 07:43 • Новости дня

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

    «Солнцепеки» группировки «Запад» нанесли удары по ВСУ на купянском направлении
    @ Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевые расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанесли удары по опорным пунктам одной из бригад ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ», – приводит сообщение Минобороны РИА «Новости».

    Отмечается, что пуски были проведены с расстояния более 4,5 километра до цели.

    Ранее сообщалось, что Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») установил бортовые экраны динамической защиты на тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», чтобы повысить защиту экипажа и оборудования от атак, совершаемых с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и дронов-камикадзе.

    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    27 января 2024, 01:25 • Новости дня
    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных

    Украинский координационный штаб подтвердил, что погибших в сбитом Ил-76 пленных бойцов ВСУ собирались обменять

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что погибших в сбитом под Белгородом Ил-76 пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на российских военнослужащих

    «Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января», – приводит сообщение штаба РЕН ТВ.

    Украинское ведомство заявило, что родственникам военнопленных расскажут о их судьбе сразу же после того, как уполномоченные органы «получат четкую и достоверную информацию по этому поводу».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    26 января 2024, 23:45 • Новости дня
    Вскрылись планы Пентагона разместить в Британии ядерное оружие

    Стали известны планы Пентагона разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, значится в документах Минобороны США, которые попали в распоряжение журналистов.

    В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании, передает ТАСС, со сылкой на газету The Daily Telegraph.

    Также газета сообщала, что зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.

    Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили начало переговоров об изменении военного присутствия в Ираке.

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    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

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    26 января 2024, 08:49 • Новости дня
    Улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще ряд характеристик, следует из описания к патенту.

    Как говорится в документе, полезная модель относится оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу, ее испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы, передает ТАСС.

    Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из блока формирования последовательности импульсов излучения, маломощного импульсно-периодического излучателя и высокоскоростной системы наведения излучения. Также вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.

    В патенте указано также, что направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. Как пишут разработчики, их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.

    Ранее в России разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей.

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    26 января 2024, 09:09 • Новости дня
    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»

    В России создали летающий быстрее всех дронов на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

    Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».

    Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

    Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

    По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

    Ранее инженеры российского конструкторского бюро (КБ) «МиС» представили БПЛА, оснащенный системой возврата в точку старта при полной потери связи с оператором в условиях работы комплексов РЭБ.

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    25 января 2024, 11:49 • Новости дня
    Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

    Серийный выпуск ударных БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

    По его словам, проходит финальная стадия испытаний, и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.

    Напомним, в декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

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    26 января 2024, 14:25 • Новости дня
    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз

    Минобороны: Поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в пять раз в 2023 году

    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

    Выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, замминистра обороны сообщил также, что с начала СВО в России реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    Также сообщалось, что выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

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    27 января 2024, 06:15 • Новости дня
    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных дронов

    В группировке войск «Запад» сформировали роту ударных беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Рота операторов беспилотных летательных аппаратов сформирована в составе группировки войск «Запад», бойцы ежедневно поражают живую силу и технику ВСУ, сообщает Минобороны России.

    «После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ», – привели в Минобороны пример боевого применения дронов.

    Российское военное ведомство отмечает, что ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

    Также в Минобороны России подчеркнули, что опыт проведения спецоперации показал эффективность беспилотников, причем как в разведке, так и для поражения огневых точек, складов и укреплений противника.

    При этом характеристики и тактику применения дронов российские военные  продолжают совершенствовать прямо на передовой, подчеркнули в военном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать скорость до 200 км в час и может находиться в воздухе в до 1,5 часов на высоте до 5 км и до 50 км от базы.

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    26 января 2024, 14:33 • Новости дня
    НПОмаш: БРК «Бастион» успешно применяется в ходе СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения применяется в ходе спецоперации на Украине по наземным целям, оценки применения положительные, сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов.

    Как сказал гендиректор входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» предприятия в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу дать оценку применению БРК «Бастион» по наземным целям в ходе СВО, то, что говорит Минобороны, в СМИ отражается, «Бастион» применяется, оценки положительные».

    Он рассказал также, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение.

    По его словам, приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет, это «небыстрая процедура», которая «предусматривает определенную эксплуатацию» изделия. Леонов уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

    Ранее фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания.

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    26 января 2024, 11:15 • Новости дня
    «Калашников» впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350, сообщили в пресс-службе концерна.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» впервые представит на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS)-2024 в Эр-Рияде комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М, предназначенный для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

    Согласно данным пресс-службы, были автоматизированы многие функции комплекса, внедрены автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики повышены механическая прочность и надежность в эксплуатации крыла и управляющих элементов.

    Ранее президент концерна Алан Лушников заявил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.

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    27 января 2024, 22:23 • Новости дня
    Снаряд украинской РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью

    Реактивный снаряд от системы залпового огня «Ураган» ВСУ сбили российские силы ПВО над Белгородской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский снаряд от РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что снаряд был перехвачен в субботу, 27 января, около 20:30 мск.

    РСЗО «Ураган» – советская артиллерийская система, которая стреляет неуправляемыми ракетами (реактивными снарядами) с различными боевыми частями массой от 90 до 140 кг, в том числе термобарическими (вакуумная бомба) и кассетными. Дальность стрельбы «Урагана» составляет от 5 до 35 км. Западным аналогом является РСЗО HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Жителям  было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.







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    26 января 2024, 14:04 • Новости дня
    Предприятия ОПК поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

    Минобороны: Предприятия ОПК в 2023 году поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выполнение организациями ОПК обязательств по поставке в войска новой техники в 2023 году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

    Как указал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, по итогам года выполнение предприятиями ОПК обязательств по поставке новой техники составило 98,8% от плана и 99,8% в части ремонта, передает ТАСС.

    По словам замминистра, «объем финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос вдвое», в частности, в 2023 году он увеличился на 24%.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу посетил с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» – в Подмосковье, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

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    28 января 2024, 05:23 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины попросил у Британии списанные корабли

    Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа попросил у Британии списанные корабли

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украине нужны боевые корабли, поэтому ВМС страны будут рады, если Британия передаст им два британских корбаля, которые собираются списать из-за нехватки моряков.

    «Без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», – приводит РИА «Новости» слова Неижпапы в интервью британскому телеканалу Sky News.

    Отмечается, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

    В 2024 году планируется утилизировать или передать союзникам фрегаты HMS Argyll и HMS Westminster, который недавно был отремонтирован.

    Ранее сообщалось, что в Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей – их порезали на металл и расстреляли в море в качестве учебных мишеней.

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      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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